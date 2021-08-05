Protaseviç: Belarus'taki darbe planlarının arkasında muhalif Tihanovskaya yok

Litvanyalı muhalif siyasetçi Algirdas Paleckis'in YouTube kanalına konuk olan Protaseviç, Belarus'ta darbenin planlandığı süreçle ilgili birtakım açıklamalarda bulundu.

Protaseviç, "Şiddet içeren darbe girişiminden bahseden birçok kişiyi, yani komplocuların birçoğunu şahsen tanıyordum. Bu askeri komplo, darbe Tihanovskaya'nın yapıları, kendisi veya temsilcileri tarafından planlanmadı. Aslında ben sadece böyle bir senaryonun hazırlandığı bilgisini paylaştım. Tihanovskaya'nın merkezindeki temsilcilere bilgi verildi ancak onlar bu şiddet içeren darbenin hazırlanmasında yer almadı" dedi.

Bu teklifi duyan Tihanovskaya'nın korktuğunu anlatan Protaseviç, "Başlangıçta, Svetlana'ya bundan bizzat bahsettiğimde oldukça korktu ve dürüst olmak gerekirse somut bir şey söylemedi. Birincisi, bunun çok beklenmedik, ikincisi de çok korkutucu bir teklif olduğunu ve bu aşamada kesinlikle herhangi bir çıkarım yapmaya veya adım atmaya değmeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Olaylar daha da geliştikten sonra Tihanovskaya'nın danışmanı Aleksandr Dobrovolskiy ile konuştuğunu kaydeden Protaseviç, Tihanovskaya'nın merkezinin söz konusu planlamada herhangi bir rol almadığını ve bunun Dobrovolskiy tarafından doğrulayabileceğini düşündüğünü belirtti.