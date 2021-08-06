Kayıt
12:30 06 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bazı bakanlıklarla kurum ve kuruluşlara atamalar Resmi Gazete'de: TÜİK'e 3 yeni başkan yardımcısı

    © AA
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 412
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664111_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_af85ee646d2a34141f5822588c7f7adf.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202108061045175811-bazi-bakanliklarla-kurum-ve-kuruluslara-atamalar-resmi-gazetede-tuike-3-yeni-baskan-yardimcisi/

    Bazı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkan yardımcılıklarına Umut Serhat İdman, Abdullah Yüksel ve Nurettin Kaya getirildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği'ne Sinan Taş atandı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda açık bulunan Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Fuat Uzun, başmüfettişliklere Alaettin Kandemir, Onur Şatıroğlu, Onur Özavcı, Ahmet Çelikdin, Sebiha Çetin, Özgür Kabayel, Ferhat Aydın, Burcu Gündoğdu, Hakan Özmen, Sevda Soysal, Cemal Alpaslan Özcan, Göksel Yolcu, Yusuf Kenan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Ertan Örs ve Adnan Doğan getirildi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Şimşik, Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere ise Kadir Kavak ile Sadık Kapan atandı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Mehmet Dağlı, Ülkü Evren, Başak Güven, Kemal Eren, Ali Söğütdelen, Kadir Camcı, Muhammet Alper Koyuncu, Nihal Marakoğlu, Bülent Kamalı, Bekir Gürkan Özgün, Sezai Yücel, Gülseren Korkmaz, Yusuf Çolak, Zehra Akpınar, Murat Aral, Üzeyir Yürekli, Tarık Coşkun, Tahsin Erman Çağdaş, Korhan Turgutlu, İbrahim Karadurak, Gazi Uzun, Güngör Arabacı ve Gökhan Kara başmüfettiş olarak görevlendirildi.

    Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne de Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık atandı. Akif Ertekin ise Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü oldu.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan, 7. Bölge Müdürü Nihal Seyyit Miçillioğlu, 10. Bölge Müdürü Cevahir Dilaver görevden alındı.

    5. Bölge Müdürlüğü'ne Mehmet Akif Cengiz, 6. Bölge Müdürlüğü'ne Serhan Özkanlı, 7. Bölge Müdürlüğü'ne Ömer Alkış getirilirken, Gültekin Yürümez de 9. Bölge Müdürü oldu.

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 6. Bölge Müdürlüğüne Funda Aydın Seymen, 21. Bölge Müdürlüğü'ne de Hamdi Erşen atandı.

    Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever görevden alınarak, yerine Fatih Dumanlı atandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu başkan yardımcılıklarına Umut Serhat İdman, Abdullah Yüksel ve Nurettin Kaya getirildi.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliğine Aslan Yıldız atandı.

    Etiketler:
    Resmi Gazete, Recep Tayyip Erdoğan, bakanlık, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yerleşim yerlerindeki besiciler hayvanlarına gerekli müdahaleyi yapıyor, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarla kedi ve köpekleri hızlı bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışıyor
    Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenen hayvanlar
    Karikatür
    Avrupa ülkeleri Afgan göçmenleri Türkiye’ye yönlendirmek istiyor
    Kuzey Akım 2
    Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet