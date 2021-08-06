СNBC: 'Rus bilgisayar korsanları' bir milyondan fazla kredi kartının bilgisini yayınladı

CNBC televizyonu, Rus olduğu öne sürülen bilgisayar korsanlarının 1 milyondan fazla kredi kartının numarasını açık erişime sunduğunu öne sürdü.

Q6 siber güvenlik şirketinin verilerine dayandırılan habere göre Rusya'dan faaliyet yürüttüğü iddia edilen All World Cards grubu, korsan işlemler için diğer siber suçlulara kredi kartlarının numaralarını sundu.

CNBC, bu grubun Rusya'yla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadı.