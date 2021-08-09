Çinli virolog: Koronavirüs ABD’de ortaya çıktı

Vuhan Üniversitesi’nden virolog Yang Zhanqiu, ABD’nin Florida Eyaleti’ndeki salgının, burada Kovid-19’un Çin’in Vuhan şehrinden daha erken ortaya çıktığı yönündeki şüpheleri artırdığını belirtti.

Global Times’a konuşan Yang, Florida’daki yeni Kovid-19 vaka sayısının günde 18 bine ulaştığına dikkat çekerek yerel halkın, yönetimin eyaletteki ilk virüs taşıyıcıları hakkında verileri sakladığından şikayetçi olduğunu söyledi.

Bu durumun, Florida’da Kovid-19 vakalarının Vuhan’dan daha erken ortaya çıktığı yönünde kuşkular yarattığını belirten Yang, “ABD, pandemiyi siyasallaştırmak ve Çin'i karalamak için ülkedeki erken vakaları örtbas etmiş olabilir” ifadesini kullandı.

Çinli uzman, ABD’de 171 erken vaka ile ilgili verilerin kaybolduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte ABD basınının, ilk hastaların 2020’in ocak ve şubat aylarında ortaya çıktığını yazdığı anımsatıldı.