Bitcoin'in düşüşü sürüyor

Bir hafta öncesine kadar 20 bin dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, güne düşüşle başladı.

Dijital para birimi Bitcoin cuma günkü işlemlerde yüzde 15 düşerek kayıplarını bu ayki işlemlerde kaydedilen gün içi zirveden yüzde 30'a taşıdı.

© REUTERS/ Dado Ruvic Bitcoin fiyatlarında tarihi düşüş

Bitcoin, cuma günkü işlemlerde 13.048 dolara kadar gerilemesinin ardından, Hong Kong saatiyle 14:03'de 13.674.25 seviyesinden işlem gördü. Bu ay 19.511 dolara kadar yükselen Bitcoin'un yıllık kazancı hâlâ yüzde 1.300 dolar seviyelerinde.

BloombergHT'nin haberine göre, Oanda Corp.'un Asya Pasifik kısmında trading biriminin yöneticisi Stephen Innes'e göre yatırımcılar 'gerçeğe uygunluk' testi yapıyorlar.

Bitcoin'un düşüşünde etkili olan endişelerden biri de Bitcoin Cash'in güçlü bir rakip olması. Bu yılın başlarında ortaya çıkan Bitcoin Cash, bu hafta Coinbase Inc.'in sunduğu ürünler arasına girdi.