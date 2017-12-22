Akkuyu NGS için 76 milyar liralık teşvik

İlk kez teşvik kapsamına alınan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi için 76 milyar lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kasım ayı yatırım teşvik belgesi listesine göre, 76 milyar liralık teşvik belgesi kapsamında Türkiye'nin ilk nükleer enerji projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) başta vergi muafiyeti olmak üzere çeşitli yatırım destekleri sağlanacak.

3000 KİŞİYE KADAR İSTİHDAM

Projenin ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı ise 4 milyar 508 milyon 259.804 dolar olacak.

Kasım ayı yatırım teşvik listesine göre, Akkuyu NGS projesi çerçevesinde ilk aşamada 2764 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Projenin ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı ise 4 milyar 508 milyon 259.804 dolar olacak.