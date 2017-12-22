'Bitcoin'e yatırdığınız parayı altına yatırın, çalınma ihtimali Bitcoin'e göre trilyonda bir'

Bloomberg HT'deki Küresel Piyasalar programına konuk olan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat "Bitcoin'in lale soğanı balonu gibi bir balon olduğunu düşünüyorum. Ancak Blockchain teknolojisinin gelecekte nakit paranın yerini alma ihitimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Paranın tarihine bakınca, parayı çıkaran, var eden devlettir" diye konuştu.

Akat şöyle devam etti: "Pratik gelmiyor bana. Blockcain'ler olacaksa bankaların devletle beraber bir Merkez Bankası tesis ederek yapacağı bir şey olacak. Onun dışında egzotik bir servet tutma biçimi olarka karşımıza çıkıyor. Kullanışlı değil, ödeme sistemi inanılmaz pahalı ve hırsızlığa inanılmaz müsait. Bitcoin'e yatırdığın parayı altına yatır, çalınma ihtimali Bitcoin'e göre trilyonda bir."