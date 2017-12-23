Bitcoin'e Goldman Sachs dopingi

Goldman Sachs'ın işlem kararıyla dijital paralar yeniden yükselişe geçti. 11 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin 14 bini gördü.

Wall Street Bankası Goldman Sachs'ın sanal para işlem masası kuracağını duyurmasının ardından, hafta ortasından bu yana inişte olan dijital para birimlerinin yönü yeniden yukarıya döndü.

© REUTERS/ Dado Ruvic Bitcoin yüzde 40 değer kaybetti

Fiyatların yükselmesiyle, internet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi de fiyat artışlarına bağlı olarak genişlemeye başladı. 11 bin dolar düzeyine kadar gerileyen Bitcoin'in fiyatı yeniden 14 bin dolar düzeyinin üzerine yükseldi.

Bitcoin'deki fiyat artışlarına bağlı olarak, dijital para piyasasının toplam hacmi düne göre 76 milyar dolar artarak 547 milyar dolara çıktı.

Geçtiğimiz hafta 20 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarının ardından düne göre artış göstererek 14 bin 405 dolardan işlem görüyor.