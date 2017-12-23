Euro'yu Fed bile durduramadı

Fed'in parasal genişlemeye son vermesi ve faiz artırımı sinyali vermeye başladığı 2014'ten 2016'ya kadar geçen sürede 3 yıl üst üste değer kaybeden euro/dolar paritesi, Fed'in bu yıl 3 faiz artırımı yapmasına karşın değer kazanmayı başardı.
Fed bu yıl politika faizini 3 kez artırarak yüzde 1.25-1.50 aralığına çıkarırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. ECB varlık alım programını aylık 80 milyar euro'dan 60 milyar euro'ya indirerek Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar euro seviyesinde devam edeceğini açıklamıştı.
Analistler, Euro Bölgesi'ndeki siyasi belirsizliklerin azalması ile Euro Bölgesi büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesinin euro'yu güçlendirdiğini söyledi.
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