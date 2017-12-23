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    Euro'yu Fed bile durduramadı

    © REUTERS/ Eric Vidal
    Ekonomi
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    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl yaptığı 3 faiz artırımı ve bilançosunu küçültmeye başlaması euro'nun dolar karşısında değer kazanmasına engel olamadı.

    Fed'in parasal genişlemeye son vermesi ve faiz artırımı sinyali vermeye başladığı 2014'ten 2016'ya kadar geçen sürede 3 yıl üst üste değer kaybeden euro/dolar paritesi, Fed'in bu yıl 3 faiz artırımı yapmasına karşın değer kazanmayı başardı.

    Euro - dolar
    © REUTERS/ Thomas White
    Dolar ve euro'dan bir rekor daha
    Bu yıla 1.05 seviyelerinden başlayan ve piyasalardaki genel kanı olarak bire bir olması beklenen euro/dolar paritesi, yaşanan gelişmeler ve açıklanan ekonomik verilerin etkisiyle yükselişe geçti ve 1.21 sınırına kadar yükseldi. Yılbaşından bu yana yüzde 12.6 değer kazanan paritede analistler, yükselişlerin devam edebileceğini belirtti.

    Fed bu yıl politika faizini 3 kez artırarak yüzde 1.25-1.50 aralığına çıkarırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. ECB varlık alım programını aylık 80 milyar euro'dan 60 milyar euro'ya indirerek Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar euro seviyesinde devam edeceğini açıklamıştı.

    Analistler, Euro Bölgesi'ndeki siyasi belirsizliklerin azalması ile Euro Bölgesi büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesinin euro'yu güçlendirdiğini söyledi.

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    Etiketler:
    dolar, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Fed, Euro
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