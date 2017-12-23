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    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

    Tüfenkci: Türkiye battı bir daha belini doğrultamaz diyenler 2018'de utanacak

    gtb.gov.tr
    Ekonomi
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    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin dünyayı kıskandıracak bir büyüme oranı yakaladığını belirterek, "Birileri kıskansa da bu büyüme sadece ihracatta değil, Türkiye bu büyümeyi yakaladı. 2016'da Türkiye battı bir daha belini doğrultamaz diyenler 2018 yılında utanacaklar" dedi.

    Çin-ABD-Ticaret
    © REUTERS/ Aly Song
    Türkiye'de doğrudan yatırım girişimi yüzde 17 azaldı
    Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından düzenlenen Sanayi Gecesi töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kayseri'nin marka bir şehir olduğunu belirterek, "Kayseri, İçinden çıkardığı markalarla Türkiye'nin ihracatında önemli bir yere sahip. Türkiye'de ticaret denince Kayseri akla geliyor. Kayseri hem insan değerleriyle farklı, hem de Türkiye'ye ve dünyaya armağan ettikleri markalarla da farklı bir şehir. Bizler sanayicilerimize destek vermekten dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

    'ENFLASYON DA TEK RAKAMLARA İNECEK'

    Standard & Poor's
    © AFP 2017/ EMMANUEL DUNAND
    Standard & Poor's: Son enflasyon verisi Türkiye için bile çok yüksek
    Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme oranına değinen Bakan Tüfenkci, "Ülkemiz ekonomisi gerek iç, gerekse dış yatırımcılara güven vermektedir. 2016 yılındaki hain darbe girişimine rağmen Türkiye ayakta durdu ve 2017'ye güçlü adım attı. 2017 yılında dünyayı kıskandıracak bir büyüme oranı yakaladık. Birileri kıskansa da bu büyüme sadece ihracatta değil, Türkiye bu büyümeyi yakaladı. 2016'da 'Türkiye battı, bir daha belini doğrultamaz' diyenler 2018 yılında utanacaklar. Büyüme rakamlarını minicik tutmak isteyenler, büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kaldılar. Önümüzdeki ay içinde yine açıklayacağımız rakamlarla enflasyonun da inşallah tek haneli rakamlara indiğini göreceksiniz. 1 milyon 350 bin insana istihdam sağladı. Türkiye her yıl 1 milyon insanımıza iş ve aş sağlamış durumda. Orta vadeli programlara baktığımız zaman, bu rakamların üstünde istihdam sağlayacağız. Yüzde 5'lerin üzerinde büyümeleri yakalayarak bu rakamları sağlayacağız. Biz, birileri gibi yalan üzerine değil, gerçekler üzerine siyaset yapmayı liderimiz Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. 2017 yılında Türkiye ihracat rakamı rekoru kırmaya doğru gidiyor" şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Bülent Tüfenkci, Kayseri, Türkiye
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