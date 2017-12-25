Dolar yılın son haftasına yatay başladı

Dünya gazetesinin aktardığına göre, yıl sonuna yaklaşırken azalan yeni pozisyon alma iştahı ve zayıf veri akışından destek bulan Türk Lirası, dolar karşısında yatay bir seyir izliyor.

Geçen hafta genelde 3.81-3.83 dar bandında hareket eden dolar kuru, yılın son haftasına yatay hareketle 3.81 seviyesinden başladı.

Dolar/TL saat 08.15'te 3.8110'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5224 ve sterlin/TL 5.0790 seviyesinde yer aldı.

TL'deki değerlenmenin piyasalardaki tatil havasından kaynaklandığını belirten uzmanlar, hafta boyunca yatay seyrin sürmesini bekliyorlar. ABD'de devam eden Rıza Sarraf-Mehmet Hakan Atilla davasının yeni yıla kalması ve TL'nin seyrini etkilemesi muhtemel bir veri akışının olmaması bu beklentiyi destekliyor.