Moody's'den Türkiye'ye 'kredi notu' tavsiyeleri

'JEOPOLOİTİK ÇALKANTILARA KARŞI SET'
Lindow, Türkiye’ye verdikleri ‘Ba1’ negatif görünümlü notun Türkiye’nin kredi güçlüğünü yansıttığını belirterek, şöyle devam etti:
“Türkiye, olumlu demogratif özelliklere orta gelirli bir ekonomi. Uluslararası ticaretteki çeşitliliği ve güçlü kamu verileri, kurdaki değişimlere, politik belirsizliklere ve devam eden jeopolitik çalkantılara karşı set oluşturuyor.”
'KIRILGANLIKLARI AZALTMALI'
“Mevcut durumda Türkiye’nin negatif görünümlü reytingi olduğu için bir not artışı olası görünmüyor. Notta, olası yukarı bir hareket, dış dengesizlikler ve refinansman gereksinimleri yüksek kaldığı sürece cari açıktaki baskıyla kısıtlanıyor. Ancak, eğer bu kırılganlıklarda yapısal bir değişim ya da Türkiye’nin kurumsal ortamında ya da rekabetçiliğinde kayda değer bir gelişme olması durumunda notta bir değişiklik olabilir. Politik riskin azaltılması pozitif bir gelişme olmakla birlikte, Türkiye’nin dış kırılganlıklarında sürdürülebilir bir gelişme olmadan bir not artışı anlamına gelmez. Öte yandan bu tarz gelişmeler kredi görünümünde istikrara öncülük eder.”
HANGİ ÜLKELER GÜNDEMDE KALACAK?
Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Lindow’a 2018’de Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişen ekonomilerde hangi ülkenin öne çıkacağına ilişkin olarak da şunları söyledi:
TÜRKİYE'NİN KREDİ GÖRÜNÜMÜ NE DURUMDA?
Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir sınıfın altında 'Ba1' seviyesinde tutuyor, görünümü ise en son 18 Mart’ta durağandan negatife çekmişti. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch bu yıl başında Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyedeki ‘BBB-’ notunu ‘BB+’ ile spekülatif seviyeye indirmişti. Standard&Poor’s da Türkiye’yi yatırım yapılabilir sınıfta değerlendirmiyor. S&P’nin de notu BB ile yatırım yapılabilir seviyenin altında görünüm ise negatif.
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