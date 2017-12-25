Moody's'den Türkiye'ye 'kredi notu' tavsiyeleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in 2000 krizi döneminde Türkiye baş analisti olan ve şu an kıdemli başkan yardımcılığı yapan Kristin Lindow, Türkiye’nin kredi notunun artırılabilmesi için gerekenleri sıraladı. Lindow, 'kurumsal ortamı düzenleyip rekabetçiliği artırmak, kırılganlıklarda yapısal bir değişim' önerilerinde bulundu.

Hürriyet'ten Şebnem Turhan'ın haberine göre Lindow, Moody’s’in Türkiye’yi şu an negatif görünümde tuttuğunu ve not artışının olası görünmediğine dikkat çekerken, “Notta olası yukarı hareket, dış dengesizlikler ve refinansman gereksinimleri yüksek olduğu sürece cari açıktaki baskıyla kısıtlanıyor. Ancak, bu kırılganlıklarda yapısal bir değişim ya da Türkiye’nin kurumsal ortamında veya rekabetçiliğinde kayda değer bir gelişme olması durumunda değişiklik olabilir” diye konuştu.

'JEOPOLOİTİK ÇALKANTILARA KARŞI SET'

Lindow, Türkiye’ye verdikleri ‘Ba1’ negatif görünümlü notun Türkiye’nin kredi güçlüğünü yansıttığını belirterek, şöyle devam etti:

“Türkiye, olumlu demogratif özelliklere orta gelirli bir ekonomi. Uluslararası ticaretteki çeşitliliği ve güçlü kamu verileri, kurdaki değişimlere, politik belirsizliklere ve devam eden jeopolitik çalkantılara karşı set oluşturuyor.”

'KIRILGANLIKLARI AZALTMALI'

Lindow, Türkiye’nin tekrar yatırım yapılabilir seviyede nota sahip olabilmesi için neler gerektiğini şöyle açıkladı:

“Mevcut durumda Türkiye’nin negatif görünümlü reytingi olduğu için bir not artışı olası görünmüyor. Notta, olası yukarı bir hareket, dış dengesizlikler ve refinansman gereksinimleri yüksek kaldığı sürece cari açıktaki baskıyla kısıtlanıyor. Ancak, eğer bu kırılganlıklarda yapısal bir değişim ya da Türkiye’nin kurumsal ortamında ya da rekabetçiliğinde kayda değer bir gelişme olması durumunda notta bir değişiklik olabilir. Politik riskin azaltılması pozitif bir gelişme olmakla birlikte, Türkiye’nin dış kırılganlıklarında sürdürülebilir bir gelişme olmadan bir not artışı anlamına gelmez. Öte yandan bu tarz gelişmeler kredi görünümünde istikrara öncülük eder.”

HANGİ ÜLKELER GÜNDEMDE KALACAK?

Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Lindow’a 2018’de Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişen ekonomilerde hangi ülkenin öne çıkacağına ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Güney Afrika, Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere yükselen piyasa ekonomilerinin çoğu, 2018’de gündemde kalmaya devam edecek. Ancak ekonomik açıkları, büyük dış finansman ihtiyaçlarıyla Türkiye gibi yükselen küresel faiz oranlarının üstünde olduğu ülkeler ön planda olabilir. Seçimlerin yapılacağı Rusya ve yeni cumhurbaşkanının seçildiği Güney Afrika bir adım öne çıkabilir."

TÜRKİYE'NİN KREDİ GÖRÜNÜMÜ NE DURUMDA?

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir sınıfın altında 'Ba1' seviyesinde tutuyor, görünümü ise en son 18 Mart’ta durağandan negatife çekmişti. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch bu yıl başında Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyedeki ‘BBB-’ notunu ‘BB+’ ile spekülatif seviyeye indirmişti. Standard&Poor’s da Türkiye’yi yatırım yapılabilir sınıfta değerlendirmiyor. S&P’nin de notu BB ile yatırım yapılabilir seviyenin altında görünüm ise negatif.