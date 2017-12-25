İsrail Merkez Bankası'ndan Bitcoin'e rakip

MERKEZ BANKALARI DEVREDE
Bitcoin ve diğer kripto para birimleri mantar gibi türerken ve yoğun ilgi görürken ekonomistler bir gün merkez bankalarının dijital para tedavüle sokmasıyla dünya çapında tüm ekonomilerde bu teknolojinin kullanılacağını öngörüyor. İsrailli kaynak ''Tüm dünyada merkez bankaları dijital para kullanımını araştırıyor, biz de yapmalıyız'' dedi.
Kaynak, kendilerinin üzerinde çalıştığı dijital para biriminin Bitcoin ve benzerlerinden farklı olarak merkezi, güvenli ve kara para aklamayla mücadele kurallarına bağlı olacağını söyledi. Kripto para birimleriyle 'blockchain' teknolojisi sayesinde para transferi aracısız olarak doğrudan ve anında yapılabiliyor.
İSRAİL'DE KARA EKONOMİYLE MÜCADELE
Kara paranın mili hasılanın yüzde 22'sini oluşturmasından ötürü ekonomideki nakit para miktarını kısıtlamak isteyen İsrail hükümeti, İngiltere ve İsveç'teki 365 gün 24 saat derhal para işlemi yapma sistemini de inceliyor. Dijital para biriminin her iki soruna da çare olabileceği söyleniyor.
Israel’s Prime Minister Asks the Question: Can #Bitcoin Destroy Banks?#follow us on telegram https://t.co/4wq3nxOKys https://t.co/pTH0Uw5ncC#ICO #CoinMetro #CrowdFunding #Blockchain pic.twitter.com/qjuFuW1VHT— CoinMetro (@CoinMetro) 15 Aralık 2017
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