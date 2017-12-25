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    Bitcoin

    İsrail Merkez Bankası'ndan Bitcoin'e rakip

    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Ekonomi
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    Bitcoin inişli çıkışlı bir grafik eşliğinde kısa sürede değerini defalarca katlayarak gündemden düşmezken kripto para birimlerine bir yenisini İsrail'in eklemesi bekleniyor.

    Bitcoin
    © REUTERS/ Dado Ruvic
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    İsrail Merkez Bankası'nın dijital para çıkarmayı değerlendirdiğini duyuran Reuters, bununla daha hızlı ödeme sistemi ve ekonomideki nakit para miktarının azaltılmasının amaçlandığını belirtti. Reuters'e konuşan İsrail Merkez Bankası'ndan bir kaynak, henüz bir kararın verilmediğini, ama bankanın yeşil ışık yakması halinde hükümetin bununla ilgili yasa çıkaracağını ya da 2019 bütçesine ekleme yapacağını söyledi.

    MERKEZ BANKALARI DEVREDE

    Bitcoin ve diğer kripto para birimleri mantar gibi türerken ve yoğun ilgi görürken ekonomistler bir gün merkez bankalarının dijital para tedavüle sokmasıyla dünya çapında tüm ekonomilerde bu teknolojinin kullanılacağını öngörüyor. İsrailli kaynak ''Tüm dünyada merkez bankaları dijital para kullanımını araştırıyor, biz de yapmalıyız'' dedi.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS/
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    MERKEZİ, GÜVENLİ, TEMİZ

    Kaynak, kendilerinin üzerinde çalıştığı dijital para biriminin Bitcoin ve benzerlerinden farklı olarak merkezi, güvenli ve kara para aklamayla mücadele kurallarına bağlı olacağını söyledi. Kripto para birimleriyle 'blockchain' teknolojisi sayesinde para transferi aracısız olarak doğrudan ve anında yapılabiliyor.

    İSRAİL'DE KARA EKONOMİYLE MÜCADELE

    Kara paranın mili hasılanın yüzde 22'sini oluşturmasından ötürü ekonomideki nakit para miktarını kısıtlamak isteyen İsrail hükümeti, İngiltere ve İsveç'teki 365 gün 24 saat derhal para işlemi yapma sistemini de inceliyor. Dijital para biriminin her iki soruna da çare olabileceği söyleniyor.

     

    Etiketler:
    Bitcoin, İsrail Merkez Bankası, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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