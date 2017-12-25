Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, cuma günü 4. ve son kez toplanacak. Asgari ücrette zam pazarlığında ilk 3 tur görüşmelerinden sonuç alınamaması sonrası, haftanın son iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirilecek.

Dünya'nın haberine göre bakanlığın asgari ücret kararı burada belli olacak.

Türk-İş asgari ücretin net 1893 lira olmasını talep ederken, işveren tarafını temsil eden TİSK bu rakamın çok yüksek olduğunu savunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Asgari ücret yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak" demişti.