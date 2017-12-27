Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt

Sudan'ın Türkiye'ye yaptığı ucuz et teklifiyle ilgili açıklama yapan Bakan, "Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Üç dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım" dedi.

"3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil" diyen Fakıbaba, "Benim üreticimin maliyetleri nedir, benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır. Hep üreticinin yanında olduk" ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, "Türkiye'deki üreticiler bu işin ihracatını yapabilecek kapasitede olan insanlardır. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke olacağız" diye konuştu.

'SUDAN'DA SOYA VE PAMUK ÜRETEBİLİRİZ'

Fakıbaba, Sudan'da Türkiye'nin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce (TİGEM) kiralanan arazisine ilişkin 2014'te adımın atıldığını ancak bu zamana kadar resmi işlemlerin yapılmadığını söyledi. Gerekli işlemleri 20 Aralık'ta tamamladıklarını vurgulayan Fakıbaba, Sudan Tarım ve Su İşleri bakanlarıyla görüştüğünü belirtti.

TİGEM arazisinin 125 bin dekar olduğuna işaret eden Fakıbaba, "Burada soya ve pamuk üretebiliriz. Hayvancılıkla ilgili çalışmalar yapılabilir. Netleşmiş bir şey yok ama en fazla benim üzerinde durduğum soya ve pamuk. Çünkü biz yılda 3.5 milyar dolarlık pamuk ve soya ithal ediyoruz. Eğer biz soyayı ve pamuğu burada üretebilir ve ülkemize getirebilirsek o zaman 3.5 milyar dolar gelir elde etmiş oluruz. Hem Sudanlı kardeşlerimize yardımımız olacak hem biz de Türkiye olarak kazanmış olacağız. Kazan-kazan formülü gerçekleşecek" dedi.