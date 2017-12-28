Büyük ikramiyeyle 255 Tesla ya da 1000 Bitcoin alınabilecek

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazananlar bu parayla bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 Bitcoin, elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, İstanbul'da 20 lüks villa, 57 bin cumhuriyet altını alabilecek.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin tamamına yakını neredeyse tükendi. Biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

Bilet gişeleri önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, büyük ikramiye heyecanını yaşıyor. Milli Piyango'nun, 31 Aralık pazar akşamı yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek.

Elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, 223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor.

'En büyük hayaller' sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek.