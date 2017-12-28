Rus Tyajmaş şirketi, Akkuyu için eriyik kapanı üretecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu'ndan (Rosatom) yapılan açıklamaya göre Tyajmaş, santraldeki 1 ve 2 no'lu enerji blokları için 'eriyik kapanı' hazırlayacak.

Rosatom, ağustos ayında eriyik kapanı için ihale açmıştı.

Rus nükleer uzmanları tarafından geliştirilen benzersiz bir sistem olan eriyik kapanı, reaktördeki nükleer yakıtın etrafa saçıldığı bir kaza durumunda nükleer santralin özel olarak koruma altına alınmasını sağlıyor.

Eriyik kapanı ilk olarak Rusya'nın Çin'de inşa ettiği Tyanvan Nükleer Güç Santrali'nde kullanılmıştı.