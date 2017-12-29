Türkiye'ye 11 ayda en çok Rus turist geldi, kasım ayının birincisi İran

Türkiye'yi ilk 11 ayda ziyaret eden yabancı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27.68 arttı. Ocak-kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmedi. Rusya 4 milyon 647 162 ziyaretçi ile birinci olurken, kasım ayında ise en çok ziyaretçi gönderen ülke İran oldu.

© Sputnik/ Mihail Mokrushin Türkiye'ye gelen turist sayısını Ruslar artırdı

Kültür ve Turum Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre turizmdeki yükseliş Kasım ayında da devam etti. Bakanlığın Ocak-Kasım turizm verilerine göre Türkiye'yi ilk 11 ayda 30 milyon 706 bin 245 yabancı ziyaret etti.

Aylık istatistiklere göre, Türkiye, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.13 artışla 1 milyon 652 bin 795 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

11 AYDA EN ÇOK RUSYA'DAN TURİST GELDİ

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmedi. Rusya Federasyonu 4 milyon 647 162 ziyaretçi ile birinci, Almanya 3 milyon 451 bin 897 ziyaretçi ile ikinci, İran ise 2 milyon 314 bin 656 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

Kasım ayında ise, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran 196 bin 393 ziyaretçi ile birinci, Gürcistan 179 bin 429 ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan da 148 bin 111 ziyaretçi ile üçüncü oldu.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK İSTANBUL VE ANTALYA'DAN GİRİŞ YAPTI

İlk 11 ayda yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu illerde ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u, Antalya, Edirne, Artvin ve Muğla takip etti.

Kasım ayında da İstanbul birinci sırayı alırken, Edirne ikinci, Artvin üçüncü, Antalya dördüncü, Ağrı ise beşinci oldu.