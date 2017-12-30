'Zam ile 4 kişilik ailenin elektrik faturası 100 lirayı aşacak'

Elektrik ücretlerine yapılan yüzde 8.8 zamda 'dağıtım payının' belirleyici olduğunu vurgulayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), zam sonrasında 4 kişilik ailenin aylık elektrik faturasının 100 liranın aşacağına vurgu yaptı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yapılan açıklamaya göre yeni elektrik tarifelerine göre meskenler, elektriği yüzde 8.8 zamlı kullanacak ve 4 kişilik bir aile için en az 230 kilovat saat olarak öngörülen asgari elektrik tüketimi için ödenecek fatura aylık 100 lirayı aşacak.

Açıklamada, 2018 yılında başka zam yapılmasa bile yalnızca konutların kullandığı elektrik üzerinden 2.3 milyar liradan fazladan tahsilat yapılacağına işaret edildi ve şöyle denildi: