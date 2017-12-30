Zeybekci: En yüksek asgari ücreti ödeyebilen ülke Türkiye

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, asgari ücretle ilgili, "Dünyada bizim gruplarımızda yani OECD, G20 ve dünyanın gelişmiş ülkeleri, dünyanın önde gelen ilk 100-200 ülkesi arasında asgari ücret, yani kişi başına düşen milli gelire göre en yüksek asgari ücreti ödeyebilen ülke Türkiye'dir" dedi.
Zeybekci, partisinin Denizli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 2017 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında, G20 ve OECD ülkeleri arasında dünyanın bir numarası olduğuna dikkati çekerek ihracatta da rekor kırmayı beklediklerini bildirdi. "Yarın gece, yani 1 Ocak tarihi itibarıyla daha net bir rakam ortaya çıkar ama inşallah tarihi rekorumuzu kırarak 2017 yılını tamamlamış olacağız" diyen Zeybekci, ülkede yaşanan atılımlara değindi.
Bakan Zeybekci, belirlenen asgari ücretin geçen seneye göre yüzde 14.7 oranında net artışı içerdiğini ifade ederek, "Bu konu da hayırlı olsun diyorum. Gönül ister ki bu çok farklı olsun ama şunun da altını çizerek söylemek istiyorum, dünyada bizim gruplarımızda yani OECD, G20 ve dünyanın gelişmiş ülkeleri, dünyanın önde gelen ilk 100-200 ülkesi arasında asgari ücret, yani kişi başına düşen milli gelire göre en yüksek asgari ücreti ödeyebilen ülke Türkiye'dir. Bu şekilde değerlendirmek lazım" vurgusu yaptı.
'BİTCOİN'İN GLOBAL SAADET ZİNCİRİ OLMA İHTİMALİ YÜKSEK'
Dijital para Bitcoin hakkında değerlendirmede bulunan Zeybekci, "Dünyada kripto paralar, para niyetiyle kullanılan değerler, baktığımız zaman tekraren söylüyorum, bir zamanlar Türkiye'de saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak en son birileri mutlu oluyordu ama çok üzülen insan oluyordu. (Bitcoin) Bu zaman zaman ortaya çıkan bizim şahit olduğumuz saadet zincirlerinin benzeridir. Bunun global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir." ifadelerini kullandı.
'BİTCOİN'DEN UZAK DURUN, MACERAYA HEVESLİ OLMAYIN, YASAL DÜZENLEME OLMAYACAK'
Zeybekci, vatandaşların bu konuda mağdur olabileceğine işaret ederek, şu uyarıları dile getirdi: "Vatandaşlarımız uzak dursunlar, maceraya fazla hevesli olmasınlar. Ülkeye veya ekonomiye ait para değil. Bu sadece bir yazılım ortamında, koordine edilmiş şifrelerle güç bulan sanal para birimi olduğu iddia edilen varlık. Üzerindeki her türlü değer sanaldır. Bununla ilgili bir yasal düzenleme olmayacak. Türkiye'de yakından takip ediyoruz. Burada büyük mağduriyet ve dolandırıcılıkların da olmaması yönünde takip ediyoruz."
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