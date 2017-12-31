Kalkınma Bakanı Elvan: Ana muhalefet partisi ekonomideki büyümeden rahatsız

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin yılın 3. çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu ifade ederek, "Yüzde 11.1. Bundan rahatsız oldular özellikle ana muhalefet partisi. 'Bu hormonlu büyüme, sağlıklı büyüme değil' dediler. Aslında 11.1'lik büyümede ne var, üretim artışı nerede olmuş, buna bile bakmadılar" dedi.