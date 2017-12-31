Kalkınma Bakanı Elvan: Ana muhalefet partisi ekonomideki büyümeden rahatsız

- Ekonomistler, kredi derece kuruluşları şunu da söylediler, 'Türkiye 2017'de büyüse büyüse yüzde 2 büyür'. Bir başkası dedi ki, '2.3 büyür'. Bir diğeri 2.2 büyür' dediler. Ne oldu Allah'ın izniyle 2017'de yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştirdik. Üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduk.
''BU HORMONLU BÜYÜME, SAĞLIKLI BÜYÜME DEĞİL' DEDİLER'
- Yüzde 11,1. Bundan rahatsız oldular özellikle ana muhalefet partisi. 'Bu hormonlu büyüme, sağlıklı büyüme değil' dediler. Aslında 11.1'lik büyümede ne var, üretim artışı nerede olmuş, buna bile bakmadılar.
'DÜNYANIN EN FAZLA OTOMOBİL ÜRETEN ÜLKESİ HALİNE GELDİK'
- Halbuki makine teçhizat üretimimiz bir önceki yıla göre yüzde 15.3'lük büyüme gerçekleşti. Demir-çelik üretiminde yüzde 65'in üzerinde üretim artışı oldu. Yaklaşık 1.5 milyon otomobil üretildi bu ülkede. Dünyanın en fazla otomobil üreten ülkesi haline geldik.
- Yatırımların payının büyümede oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Yüzde 11.1'lik büyümenin 3.6'sı sadece yatırımlardan geldi. Hemen hemen her sektörde büyüme canlanma ortaya çıktı. Buna rağmen eleştirdiler. Varsın söylesinler. Onlar ne söylerlerse söylesinler biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz.
''DARBE OLSUN, BİZE GÜN DOĞSUN' DİYENLER VAR'
- Önümüze çıkarılan engeller daha da artacak. Dayanışmamız ve kararlılığımız çok önemlidir. Önümüze çıkan engelleri Allah'ın izniyle buldozer gibi ezip geçeceğiz. Halen 'darbe olsun, bize gün doğsun diyenler' var. 'Milletin iradesi bastırılsın, bize gün doğsun' diyenler var. 'Vesayet olsun bize yeni gün doğsun' diyenler var. Bunları hiçbir zaman unutmayalım. Bunların dışarından destekçileri var. Mazlumların ümidi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine dünya basınında onlarca yazılar yazılıyor. Bunun bir nedeni olmalı. Onun için her birimiz hangi şartlar atında olursun Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz.
'TÜRKİYE DÜNYA BÜYÜMESİNE KATKI VEREN 11 ÜLKE ARASINDA'
Uluslararası bir kuruluşun raporunda, Türkiye'nin dünya büyümesine en çok katkı veren ülkeler arasında 11. sırada gösterildiğini aktaran Elvan, "Türkiye, dünya büyümesine katkı veren 11 ülke arasında yer alıyor. Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, 'Türkiye ekonomisi çöküyor, artık belini doğrultamaz' dediler. 'Türkiye artık eski güçlü performansını gösteremez' dediler. 'Türkiye, 2002 öncesine geri dönecek' dediler. Ne oldu, biz gerekli tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.
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