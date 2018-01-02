İran'daki gerilim petrol fiyatlarına da yansıdı

Cuma günü 66.14 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66.95 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66.66 dolardan açıldı.

Brent petrolün varili, yüzde 0.66'lık artışla 67.10 dolardan işlem görmeye başladı. Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 60.62 dolardan alıcı buldu.

HAM PETROL FİYATLARI 2015'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Dünya'nın haberine göre uzmanlar, İran'da hükümet karşıtı protestoların ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya öncülüğünde devam eden üretim kesintisinin petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini belirtti. Böylece ham petrol fiyatları 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ayrıca uzmanlar, Çin'den gelen ham petrol talep artışının petrol fiyatını destekleyen bir diğer etken olduğunu belirtti.