Citi: Apple, bu yıl yüzde 40 ihtimalle Netflix'i satın alacak

Habertürk'ün aktardığına göre, analistler Apple'ın dünyanın en büyük dijital video servislerinden Netflix'i satın alma ihtimalinin yüzde 40 olduğunu belirtiyor. ABD'de uygulanmaya konan vergi indiriminin yanı sıra, şirketlere bir kereye mahsus deniz aşırı ülkelerde tuttukları paralarını büyük vergiler olmadan ABD'ye sokma şansı tanınıyor.
Citi analistleri, Apple'ın çoğunu yabancı ülkelerde tuttuğu 252 milyar dolarının bir bölümüyle 2018'de büyük satın almalar yapabileceğini, bu paranın daha önce büyük vergiler olmaksızın ABD'ye sokulamadığına dikkat çekiyor.
Raporun yazıldığı aralık ayında, Disney henüz Fox stüdyosunu ve TV varlıklarını satın almamıştı. Analistler, Apple'ın yüzde 20-30 şansla Disney'i satın alabileceğini tahmin ettiler. Disney satın almasının Apple hisselerinde yapacağı değer artışı yüzde 20 olarak öngörülürken, kârlılık artışı ise yüzde 25 şeklinde tahmin edilmiş.
Analistlere göre Netflix satın alması Apple hisselerinde Disney senaryosundan daha düşük bir artış yaşatabilir. Bu satın alma Apple hisselerinin yalnızca yüzde 10 artmasını sağlayabilecekken, kârlılık artışı ise yüzde 40 olarak öngörülüyor.
Apple'ın her yıl 50 milyar dolar eklediği çeyrek trilyon dolarlık bütçesiyle satın almak isteyebileceği belirtilen diğer aday şirketler ise elektrikli otomobil üreticisi Tesla, oyun yayıncıları Activision, Take-Two ya da Electronic Arts ve Hulu şeklinde sıralanıyor.
Citi analistleri, Apple'ın Netflix'i satın almak için bütçesinin yalnızca üçte birini kullanması gerektiğine dikkat çekiyor.
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