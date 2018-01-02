Ülker, hisselerinin yüzde 51'ini İngiltere merkezli şirketine aktardı

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'de sermayenin yüzde 30'una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında yine holdinge bağlı İngiltere merkezli Pladis Foods Limited'e sattı. Son gerçekleşen satışla Pladis'in Ülker'deki hissesi yüzde 51'e çıktı.

© AA/ Ender Onur Erdoğan: Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma girişiminde bulunduğunu duyuyorum

“Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pladis Foods Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

© Fotoğraf: Garanti Bankası fotogaleri Doğuş Grubu, Garanti Bankası'ndaki hisselerini satıyor

Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.”

Yıldız Holding, Aralık 2016'da da Ülker Bisküvi'nin yüzde 21'ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited'a satmıştı. Son gerçekleşen satışla bu oran yüzde 51’e çıktı.

Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek. Pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor.