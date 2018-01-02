Ülker, hisselerinin yüzde 51'ini İngiltere merkezli şirketine aktardı

“Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pladis Foods Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Yıldız Holding, Aralık 2016'da da Ülker Bisküvi'nin yüzde 21'ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited'a satmıştı. Son gerçekleşen satışla bu oran yüzde 51’e çıktı.
Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek. Pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor.
Ülker'in yeni sahibi artık Londra merkezli Pladis oldu https://t.co/lkMCw5EG37 pic.twitter.com/9Qc6KFuPdT— Patronlar Dünyası (@patronlar) 2 Ocak 2018
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