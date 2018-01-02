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    Bitcoin

    'Bitcoin görkemli bir felaketle çökecek'

    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Ekonomi
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    Reagan döneminde Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörlüğü'nün ardından Wall Street'te yatırım yöneticiliği yapan David Stockman, Bitcoin'in 'olağanüstü bir şekilde çökeceğini' ve yatırım yapan 'aptal spekülatörlerin de yanıp kavrulacağını' söyledi.

    Bitcoin
    © REUTERS/ Dado Ruvic
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    Dalgalı bir profil çizse de değeri katlanarak artan sanal para Bitcoin'e yapılan yatırımları eleştirenler kervanına ünlü ekonomist ve politikacı David Stockman da katıldı. ABD'de Ronald Reagan döneminde Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü olan ve ayrıldıktan sonra yatırım bankası Salomon Brothers ve yatırım şirketi Blackstone Group'ta yöneticilik yapan Stockman, yatırımcıları kripto paraların sonunun felaketle biteceği yönünde uyardı.

    'SPEKÜLATÖRLER GERÇEKTEN APTAL'

    CBNC'nin Futures Now programına katılan Stockman, "Kendilerini ağaçların boyunun gökyüzüne kadara uzanacağı yönünde ikna eden gerçekten aptal bir spekülatör grubu var" diyerek kıyametin kopacağını anıştıran sözlerle uyarıda bulundu: "Olağanüstü bir çöküşle hepsi yanıp kül olacak. Bu dalgaya son katılan spekülatörlerin hepsinin elleri yanıp kavrulacak ve gereken dersi almış olacaklar.''

    'BORSA DA ÇÖKECEK'

    Bitcoin
    © REUTERS/ Dado Ruvic
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    Sadece kripto paralar içindeğil, borsa için de çöküş öngörüsünde bulunan Stockman, 'devasa ve korkunç' bir fırtınanın hisse senetleri piyasasını da vuracağı görüşünü dile getirdi. Eylül ayında da borsada yüzde 40 ile 70'e varan düzeltmenin çok da uzak olmadığını savunmuştu. Ancak Stockman'ın açıklama yaptığı sırada 22 bin puan seviyelerinde olan Dow Jones, yılı 25 bine yaklaşarak tamamlarken S&P 500 endeksi de yeni bir rekor kırdı.

    'PİYASA HİÇ OLMADIĞI KADAR AKILDIŞI'

    FED'i ve merkez bankalarını hisse senetleri ile kripto para piyasalarını kuşatan bir heyecan yarattığı için suçlayan Stockman, 2008'deki küresel finansal krizle baş etmek adına piyasalara çok fazla para pompalandığını, şimdi regülatörlerin bu devasa köpükle baş etmenin yolunubulamadığını belirtti. Mevcut durumun bir regülasyon sorunu olmaktan öte parasal bir sorun olduğunu vurgulayan Stockman, "Daha önce hiç görmediğimiz kadar akıldışı ve aşırı ısınmış bir piyasayla karşı karşıyayız" dedi.

    'GERÇEK DEĞİL, İSTİKRARLI DEĞİL'

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS/
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    Stockman, son 2 yılda yüzde 3000 artan Bitcoin fiyatlarının bundan sonra nereye gidebileceğine ilişkin soruyu "Hiçbir fikrim yok. Bundan sonra ikiye üçe de katlayabilir, bir anda sıfıra da düşebilir. Ama önemli olan nokta şu ki, o gerçek bir para değil. Çünkü birşeyler alıp satmaya yarayan gerçek paralar istikrarlı olmalı" diye yanıtladı.

    'HERKES TRENE BİNMEYE ÇALIŞIYOR'

    Bitcoin'in vadeli işlemler piyasasında işlem görmesinin onu yeni bir değer yapmayacağını savunan Stockman, "Wall Street, ne zaman bir konuda fırsat görse, ortaya çıkan koşullardan yararlanmak için yeni bir numara çeviriyor. Future piyasalarda işlem görmeye başlaması onu geçerli yapmıyor. Herkes yolculuk için trene binmeye çalışıyor. Hepsi bu" diye konuştu.

    BITCOIN FİYATLARI

    Geçen yılın en gözde yatırım aracı olan Bitcoin, 1000 dolar sınırından başladığı 2017'de 20.000 dolara kadar tırmanmıştı. Sonrasında ciddi dalgalanmalar yaşayan kripto para birimi, bugün 13.130 dolar seviyesinde bulunuyor.

     

    Etiketler:
    Bitcoin, David Stockman, ABD
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