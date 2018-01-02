SPK Başkanı görevinden ayrıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, görevinden ayrıldı. Görev süresi 31 Aralık'ta sona eren Ertaş'ın yeniden seçilme hakkı bulunmuyordu.

SPK'nın resmi internet sitesinde "Kurumumuzda görev yapmış SPK Başkanları" başlığı altında Vahdettin Ertaş da yer aldı.

Dünya'nın haberine göre, Vahdettin Ertaş'ın ayrılış nedeni 'Görev süresinin dolması' şeklinde ifade edildi. Sitede, Kurul Başkanı kısmınde ise herhangi bir isim yer almıyor.