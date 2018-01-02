Mısır Başmüftüsü, 'İslam'a aykırı olduğu' gerekçesiyle Bitcoin'i yasakladı

Mısırlı yetkililerden yapılan açıklamaya göre Allam, Bitcoin'in İslam kurallarına aykırı olduğuna hükmetti. Bitcoin'in herhangi bir merkezi otorite gözetimine tabi olmadığını vurgulayan Başmuftü, sanal para biriminin 'sahtecilik, bilgi yetersizliği ve hile' riskleri taşıdığına ve bu risklerin artabileceğine dikkati çekti.

Mısır merkezli gazete Ahram'ın aktardığına göre yayınlanan fetvada, "Bitcoin Şeriat'e göre caiz değildir. Çünkü bireylere, gruplara ve kurumlara zarara neden olmaktadır" ifadesi yer aldı.

BAŞMÜFTÜ DANIŞMANI: BİTCOİN TERÖRİSTLERİ FİNANSE ETMEK İÇİN KULLANILIYOR

Başmüftü Allam'ın danışmanlarından Magdy Ashour ise Egypt Today'e verdiği demeçte, Bitcoin'in 'direkt olarak teröristleri finanse etmek için kullanıldığını' ileri sürdü.

Ülkedeki ilk Bitcoin borsası 2017'nin Ağustos ayında açılırken, sanal para birimi geçen ay Mısırlı yetkililer tarafından yasaklanmıştı.