Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 11.92 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.14, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15.82 arttı.

Turkish core inflation at 12.3% in Dec., highest since at least 2003. pic.twitter.com/mOJ6MrGHoK — Benjamin Harvey (@BenjaminHarvey) 3 Ocak 2018

Aylık bazda TÜFE yüzde 0.69, Yİ-ÜFE 1.37 artış gösterdi.

Kamu fiyatları yüzde 14-15 arttırılıyorsa; kim inanır kamunun yüzde 5'lik enflasyon hedefine? https://t.co/IhDT3ViG25 — uğur gürses (@ugurses) 1 Ocak 2018

TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.92, Yİ-ÜFE ise yüzde 15.47 arttı.

© AA/ Aralık 2017 enflasyon rakamları

Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 0.5 gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 11.70 civarında tamamlaması bekleniyordu.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyordu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2017

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %1,37 arttıhttps://t.co/YpiFkJdajT — tuik.gov.tr (@tuikbilgi) 3 Ocak 2018

© AFP 2017/ Arşiv Köprü ve otoyollara dolar ayarlı zam geliyor

TÜFE'de ana harcama gruplarında Aralık 2017'de, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 18.24 ile ulaştırma grubunda görüldü.

Aralıkta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1.69 ile ulaştırma grubunda, en fazla düşüş ise yüzde 2.39 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE, 2017 yılının Aralık ayında, bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1.91, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.34, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1.67, su sektöründe ise 0.27 artış gösterdi.

MEMUR ZAMMI DA BELLİ OLDU: YÜZDE 1.69 ENFLASYON FARKI

© AA/ Aytuğ Can Sencar Çavuşoğlu: 42 asgari ücretle sıfır otomobil almak mümkün

2017 yılı enflasyon rakamını açıklanmasının ardından milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1.69 oranında enflasyon farkı da alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6.92 zam almıştı.