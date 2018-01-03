En düşük memur maaşı 2893 TL

Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belirlendi. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2721 TL'den 2893 TL'ye yükseldi.

TÜİK, 2017 yılı enflasyon rakamını yüzde 11.92 olarak açıkladı. Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu.

Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1.69 oranında enflasyon farkı alacak.

Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2721 TL'den 2893 TL'ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 1871 TL'den 1978 TL'ye çıktı. SSK emekli aylığı 1485 TL'den 1570 TL'ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise 1330 TL'den 1405 TL'ye yükseldi.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6.92 zam almıştı.