Moody's'ten petrol açıklaması

Petrol fiyatlarının söz konusu fiyat aralığının içinde bulunması veya üzerine çıkması durumunda, bu yıl, petrol üretici ülkelerin üretimlerini arttırmasının beklendiğine yer verilen raporda, ABD'nin kaya petrol üretiminin de yükselmeye devam etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Raporda, Kuzey Amerika'daki petrol arama ve üretim şirketlerinin sermaye yatırımlarının geçen sene güçlü olduğuna dikkat çekilirken, bu sene petrol üretimlerinin de artmaya devam edeceği vurgulandı.
'PETROL TALEBİ 2030'DA ZİRVEYE ÇIKABİLİR'
Raporda, küresel petrol talebiyle ilgili öngörülere de yer verildi. Buna göre, hafif taşıtlar nedeniyle küresel petrol talebinin artmaya devam etmesinin beklendiğinin altı çizilen raporda, hafif taşıtlardan kaynaklanan petrol talebinin 2030'da, küresel petrol talebinin de 2040'da zirveye çıkmasının tahmin edildiği vurgulandı.
Raporda ayrıca bu yıl uluslararası petrol şirketlerinin yenilenebilir enerji ve alternatif enerji teknolojileriyle uzun dönemde doğalgaza geçişlerini sağlayacak yatırımlara ağırlık vermesinin beklendiği bilgisine yer verildi.
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