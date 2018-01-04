Gazprom: Türk Akımı'nın deniz kısmının 700 kilometreden fazlası tamamlandı

Türk Akımı boru hattının inşası hakkında bilgi veren Miller, projede deniz altından geçen iki kolun 700 kilometreden fazlasının inşa edildiğini belirtti.

Miller, inşa sürecinde bugün gelinen noktanın hattın deniz kısmının yüzde 38'ine tekabül ettiğini aktardı.

TÜRKİYE'YE GAZ SEVKİYATINDA REKOR KIRILDI

Bu arada Miller, 2017 yılında Türk Akımı'nın hedeflendiği pazarlarda Rus gazına olan talebin arttığını ve Türkiye'ye sevkiyatta rekor kırıldığını kaydetti.

"2017'de Türkiye'ye gaz sevkiyatı 2016'ya kıyasla yüzde 17.3 artarak 29 milyar metreküpe ulaştı" diye devam eden Miller, 2017'de 2014 yılına ait rekorun da yüzde 6.2 üzerine çıkıldığını ve yeni rekor kırıldığını vurguladı.

TÜRK AKIMI'NIN HEDEF PAZARLARINDA DA ARTIŞ OLDU

Miller, Türk Akımı'nın hedeflediği pazarlardan Macaristan'da yüzde 21.3, Bulgaristan'da yüzde 4.7, Yunanistan'da yüzde 9.3 ve Sırbistan'da yüzde 21.2 artış kaydedildiğinin de altını çizdi.

Gazprom'un 7 Mayıs'ta yapımına başladığı Türk Akımı projesi, her biri 15.75 milyar metreküp hacimli iki kolun yapımını öngörüyor. Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılayacak ilk kolun Mart 2018'de devreye alınması, Avrupa'ya uzanacak ikinci kolun da 2019 yılında hizmete girmesi bekleniyor.