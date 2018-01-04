Fitch'ten Türkiye açıklaması: Büyüme yüksek yatırıma bağlı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, "Türkiye'nin potansiyel büyüme oranı yüzde 4.8 olarak öngörülüyor, ancak bu yüksek yatırım ortamının devamına bağlı" açıklamasında bulundu.

Fitch, Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 4,8 olarak öngörüldüğünü bildirdi. Kurumun yayımladığı raporda, "Türkiye'nin potansiyel büyüme oranı yüzde 4.8 olarak öngörülüyor, ancak bu yüksek yatırım ortamının devamına bağlı" ifadesine yer verildi.

Dünya'nın haberine göre raporda, "Hindistan, gelişmekte olan büyük ekonomiler arasında en yüksek orta vadeli büyüme potansiyeline sahip ülke. Çalışma çağındaki nüfusta büyümenin gelecek 5 yılda devam etmesi Türkiye, Hindistan, Meksika, Brezilya ve Endonezya'nın GSYH büyüme potansiyellerini artırıyor" denildi.

Fitch raporuna göre, gelecek 5 yıl için Meksika, Polonya ve Güney Kore'nin potansiyel büyüme oranları ise yüzde 2.5-3.0 aralığında. Güney Afrika, Rusya ve Brezilya'nın potansiyel büyüme oranları ise yüzde 2'nin altında.