Motorine zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 7-9 kuruş arası bir zam yansıtılacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), motorinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla fiyat artışı beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 5-8 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.

Zamlı fiyatların ardından İstanbul'da motorinin ortalama litre fiyatı 5.13 liraya çıkacak. Benzinin litresi ise 5.57 TL seviyesinde bulunuyor.