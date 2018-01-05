'Şaka parası' Dogecoin'in 1 aylık kazancı Bitcoin'i aştı

Bitcoin fiyatlarının 2017 yılında olağanüstü artmasıyla bir anda ilgi görmeye başlayan kriptoparalara her geçen gün 'altcoin' olarak tabir edilen yenileri ekleniyor. Altcoinlerden biri olan Dogecoin, bir aylık yükseliş oranıyla Bitcoin'i bile geride bıraktı.

© REUTERS/ Susana Vera Santiago Bernabéu'da, Bitcoin dönemi resmen başladı

Habertürk'ün haberine göre, geçen ay yüzde 400'den fazla değer kazanan Dogecoin, aralık sonunda 0.0107 dolara yükselerek en yüksek seviyesine çıktı

Kullanıcıların internetten geleneksel finans sisteminden farklı olarak daha kolay para gönderebilmesi amacıyla kurulan Dogecoin bugün 1 milyar dolar piyasa değerini aşarak 1.17 milyar dolara ulaştı.

Dogecoin kurucusu Jackson Palmer ise bunun kriptoparalardaki boşluğun seviyesini gösterdiğini belirtiyor. 2015 yılında ekipten ayrılan Palmer şu ifadeleri kullandı.

Dogecoin geliştirici ekibinden Patrick Lodder ise bu durumun afilli özellikler ya da bir dolu yenilik olmaksızın da patlama yapabileceğini kanıtladığını ve bunun tam bir çılgınlık olduğunu söylüyor.

İSMİ İNTERNET ESPİRİSİNE GÖNDERME

5 Ocak 2018 tarihi itbarıyla, öğle saatlerinde birim fiyatı yüzde 10 artarak 16 bin 400 dolara yükselen Bitcoin'e alternatif olarak yatırımcıların ilgisini çekebilen altcoinler daha düşük fiyatlarıyla, özellikle kriptoparalara yeni merak salan kişilerin ilgisini çekiyor.

Bitcoin'e benzer şekilde blokzincir teknolojisini kullanarak farklı amaç ve işleve sahip olan altcoinlerden biri olan Dogecoin yaratıcısını bile şaşkına çevirdi.

2013 yılında parodi olarak yaratılan, maskot olarak Japon shiba inu köpeğini kullanan Dogecoin, 2010 yılında ortaya çıkan bir internet esprisine gönderme yapıyor.