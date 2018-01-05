Erdoğan: Fransa'nın ülkemizden kiraz alımındaki sınırlamaları sona erdireceğini düşünüyorum

Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransız İşverenler Örgütü MEDEF üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin Fransız yatırımcılar için de bir cazibe merkezi olduğunu belirtti. İstanbul'dan 4 saatlik uçuşla 50'den fazla ülkeye ve dünya ekonomisinin dörtte birini oluşturan geniş bir pazara erişimin sağlanabildiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'de 58 bine yakın uluslararası sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'ye yatırım yapanın daima kazanacağına dikkati çeken Erdoğan, "Halen Türkiye'de yatırımı bulunan Fransız iş adamlarının teyit edebileceği gibi, ülkemize gelen uluslararası yatırımcının bizim gözümüzde Türk iş adamından farkı yoktur. Aynı hak ve yükümlülükler söz konusudur" ifadesini kullandı.

Kasım ayı başında Airbus ve Türksat arasında bir iş birliği anlaşmasına varıldığını belirten Erdoğan, "Böylece Fransa'nın da katkısıyla ülkemizin uydu üretimi ve fırlatılması alanında yeni bir atılım içine girmesini sağladık. Bu iş birliği, mutlaka diğer sanayi alanlarında da yeni iş birliklerini tetikleyecektir. Türk Hava Yolları ile Airbus firması arasında imzalanan niyet beyanının ve Savunma Sanayi Müsteşarlığımız Aselsan ve Roketsan ile EUROSAM konsorsiyumu arasında imzalanan sözleşmenin stratejik önemde olduğunu düşünmekteyim." değerlendirmesinde bulundu.

'FRANSA EN ÇOK TİCARET YAPTIĞIMIZ ÜLKELER ARASINDA 7.SIRADA'

© AFP 2017/ LUDOVIC MARIN Macron AB üyeliğine kapıyı kapadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle yatırım teşviklerinden istifade etmeniz noktasında önünüzde en ufak bir engel söz konusu değildir. 2016 yılında Fransa, en fazla ticaret yaptığımız ülkeler sıralamasında 7'nci durumdadır. Fransa'nın potansiyelinin bunun üzerinde olduğunu biliyoruz. Geçen sene ikili ticaret hacmimiz 13.5 milyar dolar civarında gerçekleşti ama hedefimiz 20 milyar eurodur."

"Fransa 7 milyar dolara yakın yatırımı ile ülkemizde en çok yatırımı olan ülkeler arasında 10'uncu sırada yer alıyor. Ülkemizde bin 500 civarında Fransız sermayeli şirket var. Bu konuda daha iyisinin mümkün olduğunu da biliyorum. Sizlere destek olabilecek önemli bir mekanizma Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'dir. Bu komitenin kurduğu güçlü bağlar sayesinde pek çok sıkıntıya çözüm bulunmuştur. Hastalık sebebiyle Fransa'dan canlı hayvan ithalatına getirdiğimiz sınırlamaları sona erdirdik. Benzer bir yaklaşımı ülkemizden kiraz alımında Fransa'nın da göstereceğini ve bu sorunun da çözüleceğini düşünüyorum."

'TAŞIMALARIN TAMAMEN SERBESTLEŞTİRİLMESİ NİHAİ HEDEFİMİZ'

Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının tadili amacıyla karşılıklı bir çalışma yapmaya hazırladıklarını belirten Erdoğan, "Ayrıca, karayolu ulaştırmasında ticaretimizin pürüzsüz akışını sağlamak için gerekli adımları atma sorumluluğunun bilincindeyiz. Taşımaların tamamen serbestleştirilmesi nihai hedefimizdir." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "20 milyar euro ikili ticaret hacmi ve bu hedefimize ulaşmak için Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni en kısa sürede toparlayalım. İş adamlarımızı komitenin çabalarını tamamlayacak şekilde bir araya getirelim ve doğrudan görüşmelerini sağlayalım. İş forumları ikili ekonomik ilişkilerimizin bir vazgeçilmezi haline dönüşebilir. Üçüncü ülkeler pazarlarına erişim bakımından da birlikte çalışmaktan kazançlı çıkacağımız açıktır."

'DOSTUM MACRON İLE BİRLİKTE GEREKLİ DESTEĞİ VERMEKTE KARARLIYIZ'

"Fransa ve Türkiye özel sektör temsilcilerinin stratejik ortaklık kurma çalışmalarını daha fazla desteklemeliyiz. Bu kapsamda, ortak iletişim ağı kurmak çabalarına da ivme kazandırılması gerekiyor. Kara Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı bir an önce yapılmalıdır. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının tadilini de hızla tamamlamalıyız. Tüm bunları yaparken dostum Cumhurbaşkanı Macron ile birlikte iki ülke eylem planı ile iş adamlarımıza gerekli desteği vermekte kararlıyız."