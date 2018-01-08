Kasım ayı sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0.3, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 7 arttı.

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi duruşunu koruyor. Sanayi üretimi, Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, Ekim 2017'ye göre ise yüzde 0.3 arttı.

Arındırılmamış verilere göre sanayi üretiminde yıllık 6.9 artış kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 Ekim'de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.3 arttı.

Sanayi üretimi ekim döneminde yıllık bazda yüzde 7.3 ve aylık bazda yüzde 0.7 artış göstermişti.