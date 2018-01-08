Kasaplardan ucuz et için yeni öneri

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kilosu 30 lira olan ithal etin, yağ oranı ve paket darası düşürüldüğü zaman 750 gram saf ete denk geldiğini kaydetti. Yardımcı, "Etin kilosu 30 liraya değil 38 liraya denk geliyor. KDV almasınlar biz de 38-40 liradan et satabiliriz" dedi.
Yardımcı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın halka ucuz et yedirmeyi ilke edindiğini, kasaplar olarak da bunu desteklediklerini söyledi. Buna yönelik ithal edilen etin kilosunun 30 liradan yarımşar kiloluk paketler halinde satıldığını hatırlatan Yardımcı, bu 1 kilo etin 200 gramının yağ olduğunu, bunun paketin üstündeki yazıdan anlaşıldığını kaydetti. Yardımcı, "Bir kilo etten 200 gramı düşersek 800 gram eder. Yarımşar kilo olduğu için iki ayrı paketin darasını 25'şer gram olarak düşersek et 750 grama denk gelir" diye konuştu.
Ucuz etin kıyılmayıp yağ içinde görünmesi durumunda vatandaşların çoğunluğunun bu eti almayacağını söyleyen Yardımcı, kasapların kendi dükkânlarında etin üstündeki yağı bile aldığını söyledi: "Vatandaş yağsız et istiyor. Bugün 750 gram eti vatandaş 1 kilo saf et diye satın alıyor. Bunu yeniden hesapladığımızda etin kilosu 30 liraya değil 38 liraya denk geliyor. Bakanlık bu ithal etten vergi almıyor. Bizden de KDV'yi almasınlar, o zaman biz de 38 ile 40 liradan et satabiliriz. Böylece vatandaşı zorla yağ yedirmeye tabii tutmayız. Biz vatandaşın kaliteli ve kendi malını yemesini istiyoruz."
İthal etin besicilik yapanları da tehdit ettiğini savunan Yardımcı, besicilerin işi bırakması durumunda onları geri döndürmenin çok zor olduğunu vurguladı. Yardımcı, "Bakan Bey de haklı, vatandaş ucuz et yesin. Bakan Bey üreticiye, çiftçiye destek verdi, biz kasaplara hiçbir şey vermedi. Kasapların KDV'sini kaldırsın, dışarıyla biz de rekabet edelim. KDV'yi kaldırsın vatandaşımıza eti, hem de yağsız olanı 38 liraya verelim" ifadelerini kullandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)