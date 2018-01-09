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    Eşref Fakıbaba

    Fakıbaba: Buzağıları evlatlarım gibi görüyorum

    © AA/
    Ekonomi
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    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, buzağıları kendi evlatları gibi gördüğünü söyledi ve ithal etin sonlanması için 'herkesin buzağıları böyle görmesi gerektiğini' söyledi. Fakıbaba, bakanlık olarak '2018'i buzağı ölüm oranlarının azaltılması için çalışma yılı' ilan ettiklerini söyledi.

    Eşref Fakıbaba
    © AA/
    Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt
    Fakıbaba, TBMM AK Parti Grup Toplantısı için geldiği Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

    Yaşanan kuraklıktan dolayı çiftçilerin zararının muhtemel olduğunu ve sigortalı ürünler kapsamında gerekenin yapılacağını ifade eden Fakıbaba, tarım ürünlerine yönelik destekleme oranlarının yasayla belirlendiğini, belirlenen oranlar kapsamında çalışmaların yapılacağını kaydetti. 

    Kuraklığın en fazla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak kendisini, bakanlık çalışanlarını üzdüğünü vurgulayan Fakıbaba, "Yağış olmadığı zaman çiftçinin şikayetçi olmaması mümkün değil. Şikayetler bana gelmiyor ama ben bile bu kadar rahatsızsam düşünün emek vermiş çiftçi ne kadar huzursuzdur. 70'lerden bu yana en kurak yıl olduğunu biliyoruz, bu kuraklık mutlaka ürünleri etkileyecek ama oranını şu an bilemiyorum" değerlendirmesinde bulundu. 

    'İTHAL ETE KARŞIYIM'

    Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA/
    Fakıbaba: Et ithaline ben de karşıyım
    Fakıbaba, göreve geldiği ilk günden itibaren ithal ete karşı olduğunu ancak mecburiyetten dolayı et ithalatının gerçekleştirildiğini anlatarak, konunun bazı kesimler tarafından kasıtlı olarak büyütüldüğünü, piyasaya sürülen ithal etin, toplam et ihtiyacının yüzde 5'i oranında olduğunu ve bu yüzde 5'lik et ithalatının yeni değil, yıllardan beri gerçekleştirildiğini söyledi. 

    '2018'İ BUZAĞI ÖLÜM ORANLARININ AZALTILMASI İÇİN ÇALIŞMA YILI İLAN ETTİK'

    Bakan Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bazıları, kasıtlı olarak, etin dar gelirli kesim tarafından alınmasından rahatsız ve onlar olayı sabote etmeye çalışıyor. Oysa biz piyasaya yüzde 5 oranında ithal et veriyoruz. Piyasa hem regüle oluyor hem de dar gelirli insanlar et yiyebiliyor. Et ithalatı bitecek bunu kesin inanarak, yaptığımız çalışmalarla söylüyorum. Düve sayısını artıracağız, anayı çoğaltacağız, buzağı ölüm olaylarını düşüreceğiz, aşı ve aşılama, küpe ve küpeleme ücretsiz olacak. Hayvan barınaklarını, ahırlarını, fiziksel yapılarını düzelteceğiz. Ben buzağıları kendi evlatlarım gibi görüyorum, onlara bakmak lazım, herkesin öyle görmesi lazım. Buzağı ölüm oranlarını düşürdüğümüzde sorunun büyük kısmını halletmiş olacağız. 2018'i buzağı ölüm oranlarının azaltılması için çalışma yılı ilan ettik."

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    Etiketler:
    Buzağı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye
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