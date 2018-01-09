Erdoğan: Çocukken uçak sesi duyacağımız zaman mahallede sırt üstü yatıp geçişini izlerdik, nereden nereye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı temsilcilerini kabul etti.

Bugün dünyanın 120 farklı ülkesindeki 300 havalimanına sefer düzenleyen THY'nin, 'dünyanın en çok noktaya uçan şirketi' unvanına sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bir numara. 2005-2015 yılları arasında 12 milyar dolar değerinde 196 uçağı bünyesine katan, 2016 yılında 3 milyar dolarlık bir yatırımla hamlesini devam ettiren şirketimizin önümüzdeki yıl hedefi de büyüktür. Zaten aralık, özellikle Türk Hava Yolları'nın tarihinde bir rekordur. Bu çok çok önemli. İnşallah önümüzdeki aylar bunun çok daha farklı olacağının müjdesini veriyor" diye konuştu.

© AFP 2017/ LUDOVIC MARIN Macron AB üyeliğine kapıyı kapadı

Erdoğan, en son gerçekleştirdiği Fransa ziyaretini anımsatarak, "Airbus firmasından geniş gövdeli 20+5 uçaklık bir siparişin ön anlaşmasının imzalanmasına Sayın (Emmanuel) Macron ile birlikte şahitlik ettik. Uçak filomuzu tek bir markaya bağlı kılmadan, dengeli olarak büyütmeyi sürdüreceğiz. Bu tabii bizim biraz da rekabet anlayışımızın nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önem arz ediyor" dedi.

Şirketin 2018 yılı için 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 74 milyon yolcu ile 1.3 milyon ton kargo taşımayı ve 11.8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Özellikle İstanbul'da inşası süren yeni havalimanımızın hizmete girmesiyle Türk Hava Yollarının önüne çok daha büyük fırsatlar çıkacaktır. Eskiden otobüslerin, kamyonların, bıçkın şoförlerin kullandığı otomobillerin arkasında 'rakibim Türk Hava Yolları' yazardı. Bir de çocukluğumu şöyle hatırlıyorum, uçak sesi duyacağımız zaman mahallede sırt üstü yatar, uçağın geçişini izlerdik. Nereden nereye. Şirketimiz, hava yolu taşımacılığını öyle bir hale getirdi ki artık sırt üstü yatmaya filan gerek kalmadı, zira şimdi otobüslerden ucuz fiyatlarla uçaklarımız yolcu taşıyor, buraya geldik. Tüm vatandaşlarımız için mümkün hale geldi."

© AFP 2017/ STEFFI LOOS THY'nin 2017'deki yolcu sayısı 68 milyonu geçti

Erdoğan, THY'nin ambleminin turnayı temsil ettiğine değinerek, "O güzel türkümüzde ne diyor, 'Allı turnam bizim ele varırsan şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Eğer bizi sual eden olursa boynu bükük, benzi soluk yar söyle.' Türk Hava Yolları sayesinde artık hiç kimsenin boynu bükük kalmıyor, çünkü herkes sevdiklerine kolayca ulaşabiliyor" ifadesini kullandı.

'KENDİ EKİBİNİ 777 İLE GEZDİRMEYEN BİR THY'DEN BİR ŞEY OLMAZ'

THY'nin şirket toplantısı için Antalya'ya gideceğini öğrendiğini ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile yaptığı kısa konuşmayı aktaran Erdoğan, "Az önce, Antalya'ya kaç uçakla gidiyorsunuz?' dedim. 'İki tane 777 ile gidiyoruz.' dedi. Bakın, 777 ile önce işe sizden başlıyor. Kendi ekibini 777 ile gezdirmeyen, getirip götürmeyen bir Türk Hava Yolları'ndan da bir şey olmaz" dedi.