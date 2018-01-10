Tüm zamanların en zengini artık Amazon'un sahibi Jeff Bezos

Jeff Bezos, bugün itibarıyla Amazon hisselerinin yüzde 6.6 artmasıyla Bloomberg endeksine göre servetini 105.1 milyar dolara çıkararak gelmiş geçmiş en zengin kişi unvanını da Microsoft kurucusu Bill Gates'in elinden aldı.
GATES BAĞIŞ YAPMASAYDI SERVETİ 150 MİLYAR DOLARI AŞMIŞTI
Gates'in serveti, 1999 yılında 100 milyar doları aşmıştı. Ancak ünlü işadamı, şu ana dek 50 milyar dolara yakın bir para ve hisse senedini, kurduğu kamu yararına kar amacı gütmeyen derneğe bağışladı. Uzmanlara göre, bu bağışları yapmadığı takdirde Bill Gates'in serveti şu anda 150 milyar doların üzerine çıkabilirdi.
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