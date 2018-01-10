Tüm zamanların en zengini artık Amazon'un sahibi Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirket hisselerinin yüzde 6.6 artmasıyla servetine 6 milyar dolar daha ekledi. Böylelikle 105 milyar dolar net varlığa ulaşan Bezos tüm zamanların en zengini unvanını aldı.

Jeff Bezos, bugün itibarıyla Amazon hisselerinin yüzde 6.6 artmasıyla Bloomberg endeksine göre servetini 105.1 milyar dolara çıkararak gelmiş geçmiş en zengin kişi unvanını da Microsoft kurucusu Bill Gates'in elinden aldı.

Bezos zenginleşmesinde şirketinin Şükran Günü sonrasındaki 5 haftalık süreçte online harcamalarda yüzde 89 paya sahip olduğunu belirten rapor etkili oldu. Amazon hisseleri haber sonrası bu yıl yüzde 6.6 arttı. Jeff Bezos da yeni yılda mal varlığına 6 milyar dolar daha eklemiş oldu.

GATES BAĞIŞ YAPMASAYDI SERVETİ 150 MİLYAR DOLARI AŞMIŞTI

Gates'in serveti, 1999 yılında 100 milyar doları aşmıştı. Ancak ünlü işadamı, şu ana dek 50 milyar dolara yakın bir para ve hisse senedini, kurduğu kamu yararına kar amacı gütmeyen derneğe bağışladı. Uzmanlara göre, bu bağışları yapmadığı takdirde Bill Gates'in serveti şu anda 150 milyar doların üzerine çıkabilirdi.