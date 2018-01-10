Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

Hızlanan toparlanma çerçevesinde büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden Dünya Bankası, küresel ekonominin 2017'de yüzde 3, 2018'de yüzde 3.1 ve 2019'da yüzde 3.,0 büyümesini beklediğini açıkladı. Bu rakamlar, Haziran 2017'de açıklanan bir önceki raporda 2017 için yüzde 2.7 ve 2018-2019 yılları için yüzde 2.9 olarak açıklanmıştı.
Küresel büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revizyonunda özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinin performansının etkili olduğu belirtilen raporda, bu gruba yönelik 2017 ve 2018 büyüme tahminleri 0.4 puan artırılarak sırasıyla yüzde 2.3 ve 2.2'ye yükseltildi. Ayrıca, gelişmiş ülkelerin 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 1.9 ve 1.7 büyümesi beklediğini bildirildi.
ABD, EURO BÖLGESİ VE JAPONYA'NIN BEKLENTİLERİ YÜKSELTİLDİ
Dünya Bankası, Euro Bölgesi'ne yönelik büyüme beklentileri de geçen sene için yüzde 1.7'den 2.4'e ve bu sene için yüzde 1.5'ten 2.1'e yükseltti. Bölgeye ilişkin 2019 büyüme tahmini de 0,2 puan artırılarak, 1.7'ye değiştirildi.
Japonya'ya ilişkin 2017, 2018 ve 2019 büyüme projeksiyonları ise sırasıyla yüzde 1.7, yüzde 1.3 ve yüzde 0,8 olarak açıklandı. Bu rakamlar, Haziran 2017'de yayınlanan bir önceki raporda sırasıyla yüzde 1.5, yüzde 1.0 ve yüzde 0.6 seviyesindeydi.
RUSYA'YA DAİR BEKLENTİLER YÜKSELTİLDİ
Bu grupta yer alan ülkelerden Çin'in büyüme beklentileri 2017 için yüzde 6.5'ten 6.8'e ve 2018 için yüzde 6.3'ten 6.4'e çıkarıldı. Ülkenin 2019'da ise yüzde 6.3 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu.
Rusya'ya ilişkin 2017 ve 2018 beklentilerinin her ikisi yüzde 1.7'ye yükseltildi. Bu yıllara yönelik büyüme oranları bir önceki GEP raporunda sırasıyla 1.3 ve 1.4 olarak belirlenmişti. Ülkenin 2019 ve 2020 yıllarında ise yüzde 1.8 genişleyeceği tahmin edildi.
'TÜRKİYE BEKLENENDEN DAHA HIZLI TOPARLANDI'
2018 ve 2019 büyüme beklentileri ise yüzde 3.5 ve yüzde 4 ile ekim ayında açıklanan bir önceki seviyelerinde sabit tutuldu. Raporda, "Türkiye'nin beklenenden çok daha hızlı toparlanmasında mali ve parasal desteğin önemli payı olduğu" bilgisine yer verildi.
Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik toparlanma ve Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle artan ihracatın büyümeye katkı sağladığı bildirildi.
'TÜRKİYE GÖZE ÇARPAN BİR İSTİSNA'
Bu bölümde, Türkiye'nin göze çarpan bir istisna oluşturduğu vurgulanırken, "Türkiye'de çalışma çağı nüfusunun güçlü artışı sürdürmesi potansiyel büyüme görünümünü destekliyor" ifadesine yer verildi.
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