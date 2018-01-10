Kurak kış, elektrik fiyatlarında artışa neden olacak

Türkiye son yılların en kurak kışlarından birini yaşarken, Atatürk, Keban ve Karakaya gibi barajlara gelen su seviyesi yüzde 26.5 azaldı. Bu nedenle suya dayalı elektrik üretimi kısıldı.Elektrik üretiminde doğalgazın payının artması bekleniyor.Bu sebeple elektrik zammına kesin bakılıyor. Zira sudan 4, gazdan ise en az 20 kuruşa elektrik üretiliyor.

Habertürk Gazetesi'nden Olcay Aydilek'in haberine göre, kurak geçen kış mevsiminden dolayı elektrik fiyatlarının zamlanması bekleniyor.

Ucuz elektriğe kuraklık darbesi https://t.co/f03bvlRjt5 — Habertürk Ekonomi (@ekonomiHTcom) 9 Ocak 2018

​ © AFP 2017/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU Türkiye'de son 44 yılın en kurak yılı yaşanıyor Kuraklık nedeniyle Türkiye'nin en önemli barajları Keban, Karakaya ve Atatürk'te su seviyeleri düştü. Barajlardaki miktarları korumak amacıyla suya dayalı elektrik üretimi kısılırken, doğalgazın payı görece artırıldı.

Enerji sektörü uzmanları, bu yıl gazdan daha çok elektrik üretilmesine ve piyasada elektrik fiyatlarının yükselmesine kesin gözüyle bakıyor.

© AP Photo/ Rich Pedroncelli Uzmanlardan Türkiye tahmini: Kuraklık başlayacak, gıdaya ulaşma imkanı azalacak

Kuraklık, verilere de net olarak yansımaya başladı. Barajlara, 2016 yılında 63.7 milyar metreküp su geldi. 2017 yılında su miktarı, yüzde 26.5 oranında azaldı ve 46.6 milyar metreküpe geriledi. Su miktarındaki bu kritik durum, elektrik üretim planlamasını da etkiledi.

SUYUN PAYI YÜZDE 20'NİN ALTINDA

Enerji yönetimi barajları dikkate alarak elektrik üretiminde suyun payını azalttı.

© AA/ Bakan Eroğlu: Son 44 yılın en kurak dönemi 2016 yılında suyun elektrik üretiminde payı yüzde 24.8 olarak gerçekleşti.

2017 yılında ise kuraklık nedeniyle barajlardan elektrik üretiminde frene basıldı.

Suyun elektrik üretiminde payı geçen yıl yüzde 19.8'e geriledi.

Bu yıl da geride kalan 10 günde, sudan olabildiğince az elektrik üretildi.

Toplam üretim içinde suyun pazartesi günü payı yüzde 18 (yüzde 12 barajlı, yüzde 6 akarsu) düzeyinde bulunurken, salı günü yüzde 12'ye kadar düşürüldü.

Doğalgazın toplam elektrik üretiminde payı 2016 yılında yüzde 32.7 olurken, 2017 yılında yüzde 37.1'e yükseldi.

Bu hafta, doğalgazın elektrik üretimindeki payı yüzde 39-40 düzeyinde seyrediyor.

‘BARAJLARDAN YÜKSEK MİKTARDA ELEKTRİK ÜRETİLDİ, SON 2 AYDA ÜRETİM KISILMALIYDI'

Öte yandan Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, Kasım-Aralık 2017'de birim elektrik maliyetlerini azaltmak için barajlardan yüksek miktarda elektrik üretildiğini belirtti.

"Bu dönemde barajlardan üretimin kısılması yoluna gidilebilirdi" diyen Doğan, sudan birim elektrik üretim maliyetinin 4 kuruş, doğalgazdan üretim maliyetinin 20-21 kuruş olduğuna dikkat çekti.