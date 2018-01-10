Kurak kış, elektrik fiyatlarında artışa neden olacak

Habertürk Gazetesi'nden Olcay Aydilek'in haberine göre, kurak geçen kış mevsiminden dolayı elektrik fiyatlarının zamlanması bekleniyor.
Ucuz elektriğe kuraklık darbesi https://t.co/f03bvlRjt5— Habertürk Ekonomi (@ekonomiHTcom) 9 Ocak 2018
Enerji sektörü uzmanları, bu yıl gazdan daha çok elektrik üretilmesine ve piyasada elektrik fiyatlarının yükselmesine kesin gözüyle bakıyor.
SUYUN PAYI YÜZDE 20'NİN ALTINDA
Enerji yönetimi barajları dikkate alarak elektrik üretiminde suyun payını azalttı.
2017 yılında ise kuraklık nedeniyle barajlardan elektrik üretiminde frene basıldı.
Suyun elektrik üretiminde payı geçen yıl yüzde 19.8'e geriledi.
Toplam üretim içinde suyun pazartesi günü payı yüzde 18 (yüzde 12 barajlı, yüzde 6 akarsu) düzeyinde bulunurken, salı günü yüzde 12'ye kadar düşürüldü.
Doğalgazın toplam elektrik üretiminde payı 2016 yılında yüzde 32.7 olurken, 2017 yılında yüzde 37.1'e yükseldi.
‘BARAJLARDAN YÜKSEK MİKTARDA ELEKTRİK ÜRETİLDİ, SON 2 AYDA ÜRETİM KISILMALIYDI'
Öte yandan Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, Kasım-Aralık 2017'de birim elektrik maliyetlerini azaltmak için barajlardan yüksek miktarda elektrik üretildiğini belirtti.
"Bu dönemde barajlardan üretimin kısılması yoluna gidilebilirdi" diyen Doğan, sudan birim elektrik üretim maliyetinin 4 kuruş, doğalgazdan üretim maliyetinin 20-21 kuruş olduğuna dikkat çekti.
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