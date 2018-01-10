Fakıbaba: 20-25 yıl sonra silah mı, gıda mı? Gıda, gıda, gıda

Bakan Fakıbaba, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziraat öğretiminin 172. yılı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gıda sağlığı ve güvenliğinin önemine değindi. Fakıbaba'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Cumhuriyetin ilk yıllarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Milli ekonominin temeli ziraattir' diyerek tarımın ülke ekonomisindeki önemini vurgulamış önemli bir vizyon. Ben sadece ülke ekonomisi değil, ülkemin bağımsızlığı olarak da kabul ediyorum. Eğer bir ülke kendi gıdasını üretemiyor, başka ülkelere muhtaçsa tam bağımsız bir ülke haline de gelememiştir diyorum.
- (Dünyada 800 milyon insanın açlık çektiğini, diğer taraftan gıdanın israf edildiğini hatırlatan Fakıbaba) Ne kadar ayıp bir şey ya. Biz böyle bir toplum olduk yani. Bırakın ben isteyeyim, peynir, zeytin isterim, gönlüm bal ister, kaymak yemiyorum ya bana kaymak niye zorla yedireceksin? Değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Ben böyle düşünüyorum. Daha az para ödemek istiyorum, beni niye zorla daha fazla para ödetmek zorunda bırakıyorsun? Ben yediğimin miktarını vermek istiyorum. Bunu anlatmak için gerçekten yetişmiş akademik kadro ile sektörün talebine cevap verebilecek, bilgilerini sahaya aktarabilecek donanımdaki insan kaynağına ihtiyacımız var. İnsan kaynağı da sizlersiniz. Bundan daha önemli insan kaynağı olamaz.© REUTERS/ Siegfried Modola
- 20-25 yıl sonra silah mı, gıda mı? Gıda, gıda, gıda. İstediğiniz kadar silahınız olsun ama gıda ile her işi halledeceksiniz. Gıdanız olduğu müddetçe gelişmiş ülkeler olacaksınız. Bu nedenle ziraat fakülteleri ve veteriner fakülteleri, Türkiye'nin tarımsal faaliyetlerini üst düzeyde yönlendirecek olan ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerinin yetiştirilmesi için oluşturulmuş önemli öğretim kurumlarıdır. Çok şanslısınız genç arkadaşlar. Bu okullardan mezun olmak, ziraat mühendisi, veteriner hekim olmak o kadar önemli bir olay ki. İnanın şu anda farkında olmayabilirsiniz ama 15 yıl sonra diyeceksiniz ki 'Bir Bakanımız vardı, böyle diyordu ama pek fazla adama inanamıyorduk. Gerçekten haklıymış'. En muteber mesleklerin başında ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaşlarımız geleceklerdir.© REUTERS/ Ilya Naymushin
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