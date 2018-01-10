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    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

    Fakıbaba: 20-25 yıl sonra silah mı, gıda mı? Gıda, gıda, gıda

    © AA/ Fatih Mehmet Kürkçü
    Ekonomi
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    Samsun'da açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tabii ki verimlilik çok önemli, ihracat çok önemli, ithalatın olmaması çok önemli ama gıda sağlığı, gıda güvenliği her şeyden çok çok önemli" dedi.

    Bakan Fakıbaba, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziraat öğretiminin 172. yılı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gıda sağlığı ve güvenliğinin önemine değindi. Fakıbaba'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    • Cumhuriyetin ilk yıllarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Milli ekonominin temeli ziraattir' diyerek tarımın ülke ekonomisindeki önemini vurgulamış önemli bir vizyon. Ben sadece ülke ekonomisi değil, ülkemin bağımsızlığı olarak da kabul ediyorum. Eğer bir ülke kendi gıdasını üretemiyor, başka ülkelere muhtaçsa tam bağımsız bir ülke haline de gelememiştir diyorum.
    • Ahmet Eşref Fakıbaba
      © AA/
      Fakıbaba: Ben yemediğim eti başkasına yedirmem
      Sağlık, her şeyin başı. Gıda basit bir şey değil. Genelde hep gidiyoruz, oturuyoruz, önümüze her yerde pat pat pat bir şeyler koyuyorlar. Ben yemek istemiyorum, az yemek istiyorum. Ben gönlüm istediği zaman isterim zaten. Koyuyorsun ama önümdeki yediğim şeyin 4'te 3'ü gidiyor. Sen bunu mutfağa götüreceksin ve dökeceksin. Ben bu gıdayı zor üretiyorum, emek veriyorum. Benim çiftçi kardeşlerim o balı, o yemekleri, o eti, o sucuğu, o yoğurdu, sütü kolay mı üretiyor? Çok zor şartlarda üretiyoruz ama çok çabuk da kaybediyoruz. Nasıl üzülüyorum, nasıl hayıflanıyorum.
    • Güney Sudan'da BM Dünya Gıda Programı'nın havadan attığı gıda yardımlarını izleyen bir çocuk
      © REUTERS/ Siegfried Modola
      Dünyada 6 yıl sonra bir ilk: Güney Sudan'da 'insan kaynaklı' kıtlık ilan edildi
      (Dünyada 800 milyon insanın açlık çektiğini, diğer taraftan gıdanın israf edildiğini hatırlatan Fakıbaba) Ne kadar ayıp bir şey ya. Biz böyle bir toplum olduk yani. Bırakın ben isteyeyim, peynir, zeytin isterim, gönlüm bal ister, kaymak yemiyorum ya bana kaymak niye zorla yedireceksin? Değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Ben böyle düşünüyorum. Daha az para ödemek istiyorum, beni niye zorla daha fazla para ödetmek zorunda bırakıyorsun? Ben yediğimin miktarını vermek istiyorum. Bunu anlatmak için gerçekten yetişmiş akademik kadro ile sektörün talebine cevap verebilecek, bilgilerini sahaya aktarabilecek donanımdaki insan kaynağına ihtiyacımız var. İnsan kaynağı da sizlersiniz. Bundan daha önemli insan kaynağı olamaz.
    • Buğday
      © REUTERS/ Ilya Naymushin
      İnsanlar gıda olmadan soylarını ne kadar devam ettirebilir?
      20-25 yıl sonra silah mı, gıda mı? Gıda, gıda, gıda. İstediğiniz kadar silahınız olsun ama gıda ile her işi halledeceksiniz. Gıdanız olduğu müddetçe gelişmiş ülkeler olacaksınız. Bu nedenle ziraat fakülteleri ve veteriner fakülteleri, Türkiye'nin tarımsal faaliyetlerini üst düzeyde yönlendirecek olan ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerinin yetiştirilmesi için oluşturulmuş önemli öğretim kurumlarıdır. Çok şanslısınız genç arkadaşlar. Bu okullardan mezun olmak, ziraat mühendisi, veteriner hekim olmak o kadar önemli bir olay ki. İnanın şu anda farkında olmayabilirsiniz ama 15 yıl sonra diyeceksiniz ki 'Bir Bakanımız vardı, böyle diyordu ama pek fazla adama inanamıyorduk. Gerçekten haklıymış'. En muteber mesleklerin başında ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaşlarımız geleceklerdir.
    Etiketler:
    Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Ahmet Eşref Fakıbaba
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