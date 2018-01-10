Fakıbaba: 20-25 yıl sonra silah mı, gıda mı? Gıda, gıda, gıda

Samsun'da açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tabii ki verimlilik çok önemli, ihracat çok önemli, ithalatın olmaması çok önemli ama gıda sağlığı, gıda güvenliği her şeyden çok çok önemli" dedi.