Dolarda yükseliş hızlandı

Dünya'nın haberine göre, döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.
Güne 114.812 puandan başlayan endeks, aynı dakikalarda yüzde 1,50 düşüşle 113.300 seviyesinden işlem gördü.
ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK
Doların seyri üzerinde etkili olacak en önemli veri cuma günü açıklanacak ABD enflasyonu. Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2.1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin aşılması Fed'in şahin kanadını cesaretlendirebilir ve bu kurda yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.
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