Dolarda yükseliş hızlandı

Haftaya 3.73 ile 2017 Ekim sonundan bu yana gördüğü en düşük seviyeye yakın başlayan kur, bugün 3.80'nin üzerine tırmandı. Bugün doları etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, petrol fiyatlarının 69 dolar seviyesini aşması da TL üzerinde baskıya neden oldu.

Dünya'nın haberine göre, döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Güne 114.812 puandan başlayan endeks, aynı dakikalarda yüzde 1,50 düşüşle 113.300 seviyesinden işlem gördü.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Doların seyri üzerinde etkili olacak en önemli veri cuma günü açıklanacak ABD enflasyonu. Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2.1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin aşılması Fed'in şahin kanadını cesaretlendirebilir ve bu kurda yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.