Zeybekci: Tarihi rekorumuz tarih oldu

İhracat rakamlarını ocak sonunda açıklayacaklarını ve 2018'de her ay rekor kırılacağını söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İhracata dayalı büyümeye geçeceğiz. 2017'ye 153.3 milyar dolar ihracat hedefi koyduk, 157.1 milyar dolar olarak tamamladık. Tarihi rekorumuz geçtiğimiz hafta tarih oldu, 12 aylık süreçte 157.6 milyar doları aştık" dedi.

Emin Sansar Zeybekci: Türkiye son çeyrekte dünyada büyümede bir numara oldu

İzmir'de düzenlenen Türk Eximbank'ın "2017 Faaliyet Sonuçları ve 2018 Hedefleri" basın toplantısına katılan Zeybekci, Türkiye ekonomisinin performansıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Zeybekci, geçen yıl Türkiye'nin ilk üç çeyrekte ortalama 7.4, üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüdüğünü, bunu söylediklerinde bazı kesimlerin bıyık altından güldüğünü, 'hadi canım' diyenlerin olduğunu ancak Türkiye'nin büyümede yılın sonunda dünyanın bir numarası haline geldiğini söyledi.

'DÜNYA BANKASI DÖRDÜNCÜ DEFA DA TUTTURAMAYACAK'

© Flickr/ World Bank Photo Collection Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

Dün gece sabaha karşı Dünya Bankasının Türkiye'nin büyüme oranını yeniden revize ettiğine işaret eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme oranını yeniden revize etti, yüzde 6.7'ye çıkardı. Dördüncü defa revize ediyor. Yüzde 3'tü ilk açıkladığı ocak ayında, şubat ayında yüzde 2.7 olarak açıkladı. Haziran'da bunu 3.5'e ve ekimde yüzde 4'e, şimdi de yüzde 6.7'ye çıkardı. Dördüncü defa da büyük ihtimalle tutturamayacak. Dünya Bankası, IMF, AB, OECD, Standart & Poors, Moody's, Fitch gibi kuruluşlara baktığımızda ortalama bu rakamlardaydı. Biz, Türkiye'nin en iddialı büyüyen ekonomilerinden biri olacağını söylediğimizde maalesef ateşin, fırının başında olanlar, ülkenin gerçek potansiyelinin farkında olanların söyledikleri yerine negatif söyleyenlerin söyledikleri spekülatif amaçla köpürtüldü, parlatıldı."

'HER AY REKOR KIRACAĞIZ'

Türkiye ekonomisinin yüzde 6 sürdürülebilir büyüme hedefi için bu teşviklerin önem taşıdığını dile getiren Zeybekci, "İhracata dayalı büyümeye geçeceğiz. 2017'ye 153.3 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Buna da o zaman 'hadi canım' diyenler oldu. Bu hedefi eylül ayında 156,5 milyar dolara çıkardık. 2017'de 157.1 milyar dolar olarak tamamladık. Ay sonu açıklayacağız bunu ama 2018'de her ay rekor kıracağız. Tarihi rekorumuz geçtiğimiz hafta cumartesi günü tarih oldu, 12 aylık süreçte 157.6 milyar doları aştık. Ay sonu itibarıyla bu rakam çok daha üst seviyelerde olacak. Hızlı şekilde hedefimiz olan 169 milyar dolara adım adım ulaşacağız" şeklinde konuştu.