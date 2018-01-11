Çin, ABD hazine tahvili alımını durdurabilir

Bloomberg'in haberinde, ABD hazine tahvillerini diğer varlıklara göre "daha az cazip" görmeye başlayan Çinli yetkililerin ABD hazine tahvili satın alma işlemlerini yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği ileri sürüldü.

Haberde ayrıca iki ülke arasındaki ticari gerginliklerin Çin'in ABD hazine tahvili alımlarını yavaşlatma veya durdurmada neden oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Haberin ardından, New York borsası rekor seviyeden gerileyerek güne düşüşle başlarken ABD dolarının, euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen "Uluslararası Dolar Endeksi" TSİ 18.10'da yüzde 0,5 değer kaybıyla 91,80'e geriledi.

10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise TSİ 18.40'ta yüzde 2,586 seviyesine yükselerek yüzde 1,6 artış gösterirken, altının ons fiyatı da aynı saatte yüzde 0,4 artışla 1,319 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin Çin'le olan ticaret açığı 2016'da 347 milyar dolar olurken, 3,1 trilyon dolar döviz rezervine sahip olan Çin bu alanda dünyada lider konumunda bulunuyor.