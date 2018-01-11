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    Yuan-Dolar

    Çin, ABD hazine tahvili alımını durdurabileceği iddiasını yalanladı

    © REUTERS/ Thomas White
    Ekonomi
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    Çin, ABD hazine tahvili satın alımlarını yavaşlatma veya durdurma kararı alabileceği yönündeki iddiaları reddetti. Bloomberg'in bu yöndeki haberinin ardından ABD doları düşmüştü.

    Çin Borsası
    © AFP 2017/
    Çin, ABD hazine tahvili alımını durdurabilir
    ABD hazine tahvillerini diğer varlıklara göre 'daha az cazip' görmeye başlayan Çinli yetkililerin ABD hazine tahvili satın alma işlemlerini yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği yönünde Bloomberg'de çıkan ve konuya yakın isimlere dayandırılan haber yalanlandı.

    'YALAN HABERLERİN BİR PARÇASI OLABİLİR'

    Çin Devlet Döviz İdaresi'nin (SAFE) internet sitesinde yapılan açıklamada "Biz bu hikayede yanlış bir kaynaktan alıntı yapıldığını düşünüyoruz. Ya da yalan haberlerin bir parçası olabilir" dendi.

    Haberin ardından, New York borsası rekor seviyeden gerileyerek güne düşüşle başlarken ABD dolarının, euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen 'Uluslararası Dolar Endeksi' TSİ 18.10'da yüzde 0.5 değer kaybıyla 91.80'e gerilemişti.

    Çin, ABD'nin en çok borcu olduğu ülke konumunda. ABD'nin Çin'le olan ticaret açığı 2016'da 347 milyar dolar olurken, 3.1 trilyon dolar döviz rezervine sahip olan Çin bu alanda dünyada lider konumunda bulunuyor.

    Bu nedenle Bloomberg'in haberi ABD Başkanı Donald Trump'ın kürsel ticaret hakkında, özellikle de Çin'in 'adil olmayan uygulamaları' konusunda yaptığı sert açıklamalara karşılık üstü kapalı bir tehdit olarak algılanmıştı.

    'ÇİN'İN DÖVİZ REZERVLERİNİN İDARESİ HER ZAMAN ÇEŞİTLENDİRME VE BÖLÜŞTÜRME PRENSİBİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR'

    SAFE'nin açıklamasında "Çin'in döviz rezervlerinin idaresi her zaman çeşitlendirme ve bölüştürme prensibine göre gerçekleştirilmiştir. Diğer yatırımlarda olduğu gibi, Çin'in ABD tahvillerindeki döviz rezervleri yatırımının profesyonel idaresi pazar aktivitelerine göre, pazarın durumu ve yatırım ihtiyacı temelinde işletiliyor" dendi.

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    Etiketler:
    Döviz, Tahvil, SAFE, Bloomberg, Donald Trump, ABD, Çin
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