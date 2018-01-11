İstanbul'da insani geçim ücreti 2.385 TL

Ortalama büyüklükte bir ailenin geçinebileceği aylık asgari geçim ücretini esas alan araştırmaya göre, 2018 yılında insani geçim ücreti İstanbul için 2 bin 385 lira, Türkiye ortalaması için de 1.857 lira oldu.
2018 yılı İGÜ araştırma sonuçlarında Bölgelere Göre Aylık İnsani Geçim Ücretleri açıklandı. @isahlaki #İGÜ #İGÜ18 #insani #geçim #ücret pic.twitter.com/xqlLHrv9cP— İGİAD (@igiadtr) 10 Ocak 2018
İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, araştırma sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda, İGİAD'ın hak eksenli bir iş hayatı ve helal kazancın adil paylaşımı çerçevesinde çalışanların onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için 15 yıldır insani geçim ücretini belirlediğini aktardı.
İşverenlere daha duyarlı olmaları ve çalışan ücretlerini insani geçim seviyesinde iyileştirmeleri çağrısında bulunan Karahan, şunları kaydetti:
Karahan, İGİAD'ın devletin her yıl açıkladığı asgari ücrete alternatif olarak sunduğu insani geçim ücretinin, iş görenlerin harcamaları üzerinden reel rakamlarla hesaplandığı bilgisini vererek, bunun işletmelerde uygulanması halinde gelir dağılımının iyileşmesine, refah seviyesinin artmasına, toplumsal dayanışmanın gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.
Ayhan Karahan, "İnsani geçim ücretinin işletmelerde uygulanması maliyet artışı getirmez, aksine verimliliği ve bereketi artırır" vurgusu da yaptı.
‘İNSANİ GEÇİM ÜCRETİ BİREYİ DEĞİL 2 ÇOCUKLU BİR AİLENİN İNSANCA GEÇİNEBİLECEĞİ AYLIK ASGARİ GEÇİM ÜCRETİNİ ESAS ALIYOR'
İNSANİ GEÇİM ÜCRETİ (İGÜ) NEDİR? @isahlaki #İGÜ #insani #geçim #ücret pic.twitter.com/G0PUFUJa0f— İGİAD (@igiadtr) 9 Ocak 2018
Karahan, insani geçim ücretinin siyasete malzeme olmaması ve insani ihtiyaçların politize edilmemesi gerektiğini belirterek, devletin her yıl asgari ücreti belirlerken İGİAD'ın tespit ettiği insani geçim ücretini dikkate almasının, asgari ücrette çalışan ve işverenden alınan vergi yükünün azaltılmasının ve bölgesel asgari ücrete geçilmesinin önem arz ettiğini dile getirdi.
"Bu rakam, asgari verilmesi gereken, insanca ve onurlu bir yaşamın sürdürülebilmesi için en alt limiti oluşturmaktadır. Mesleki kariyer ve yeterliliğe göre bu rakamlar işletmeler tarafından daha yukarılarda verilebilmektedir. Biz de bu rakamları uygulama noktasında gayret gösteriyoruz. İş dünyası ve kamuoyuna devletin asgari ücretini değil de İGİAD'ın açıkladığı insani geçim ücretini uygulamaları gerektiğini ifade ediyoruz."
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