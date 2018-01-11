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    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

    Karkas et yerine kesimlik hayvan ithal edilecek

    © AA/ Özge Elif Kızıl
    Ekonomi
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    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bu yıl karkas et ithalatı yerine yurt dışından canlı kesimlik hayvan getirileceğini belirterek, "Besilik hayvan yerine düvelik hayvan ithalatı için çalışma yapıyoruz" dedi.

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    ABD kuraklık
    © AP Photo/ Rich Pedroncelli
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    Kuraklıkla ilgili sorular üzerine Fakıbaba, sürecin tarımsal faaliyetleri etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Fakıbaba, ciddi bir kuraklık yaşandığına işaret ederek, "Kuraklığın Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da tarımsal kuraklık seviyesine gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili bize önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

    Fakıbaba, et ithalatına ilişkin de Türkiye'nin et ithalatı yapmasının kendisine de doğal gelmediğini söyledi. Bakan Fakıbaba, "Bir mecburiyet olduğunda da mutlaka önlemlerini almak zorundasınız. Bu ithalat en fazla beni üzüyor ama şu anda gücünüz yetmiyorsa en doğru işleri yapmak zorundasınız" dedi.

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA/ Fatih Mehmet Kürkçü
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal etlere ilişkin 'helal kesim yapılmadığı' şeklindeki eleştirilerine tepki gösteren Fakıbaba, şöyle konuştu: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlış bilgiler veriyorlar. 'Kimden olacak, Müslüman mı olacak?' diyor. Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır, kimden alınır, mezbahalar nasıl olur, bunların kuralları vardır. Bu kurallara göre bizim ekiplerimiz gider, inceler, bakar kurallarına göre işletiriz. Mesela karkası Sudan'dan alamayız."

    Kırmızı et
    © AA/
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    Fakıbaba, Sırbistan'dan henüz et gelmediğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım konusunda bence arkadaşlarıyla biraz daha çalışması lazım. Samimi olarak söylüyorum, arkadaşlarının ona doğru bilgi vermesi lazım" dedi.

    Özel sektöre ve hayvan üreticisine kolaylıklar sağladıklarını vurgulayan Fakıbaba, "2018'de biz karkastan ziyade direkt olarak canlı kesimlik hayvan getireceğiz. Besilik hayvan yerine düvelik hayvan ithalatı için çalışma yapıyoruz. 1 milyon düveyi ülkeye kazandırdığımız takdirde et ithalatı diye bir problemimiz olmayacak."

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    Etiketler:
    Karkas et, Et, Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Eşref Fakıbaba, Sudan, Fransa, Sırbistan
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