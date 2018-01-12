Bankalar, Türk Telekom'un ana hissedarına verilen krediyi takibe aldı

Akbank'ın bir yıldan uzun süredir geri ödenmeyen OTAŞ kredisini yakın izlemeye aldığını açıklamasının ardından Garanti Bankası ve İş Bankası da krediyi yakın izlemeye aldı.

© AFP 2018/ OZAN KOSE Moody's, Halkbank'ın notunu düşürdü

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada, "OTAŞ kredisi 2017 sonu itibarıyla yakın izlemeye alındı" denildi. İki kaynağın verdiği bilgiye göre İş Bankası da geçen yıl sonu itibarıyla söz konusu krediyi yakın izlemeye aldı.

Garanti Bankası'nın üçüncü çeyrek bilançosuna göre, banka, 951.4 milyon dolar ve 7.8 milyon euro tutarındaki krediyi daha önce 'Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar sınıfında takip ediyordu.

İş Bankası da üçüncü çeyrek bilançosuna göre kredide 1.9 milyar lira karşılığı 'Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar' sınıfında takip ediyordu.

Akbank, OTAŞ'a sağladığı 1.5 milyar dolar tutarındaki kredinin 2017 yıl sonu itibarıyla "yakın izlemedeki krediler" altında sınıflandırıldığını duyurmuştu.

30 BANKADAN KREDİ

Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ), yüzde 55 Türk Telekom hissesini teminat göstererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemiyor.

OTAŞ'a 2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30'a yakın banka arasında en büyük pay Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'nın.